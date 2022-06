Ügyeljünk rá, hogy mindennap minimum 40-60 dkg zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk vegyesen, ha lehet, minél többször nyers formában. Ha grillpartira készülünk, gondoljunk a salátára is, grillezzünk padlizsánt, cukkinit, gombát is a húsok mellett. Halat is tehetünk a grillre, és máris kevesebb kalóriát viszünk be, mint mondjuk egy szelet tarjával. Tartsunk heti egyszer húsmentes napot, ezen a napon fogyasszunk több salátát, friss gyümölcsöt! A nyári gyümölcsök alacsony kalóriatartalmúak, együnk ribizlit, málnát, dinnyét, barackféléket.

Ha fagyizni szeretnénk, válasszunk cukormentes variációt! Részesítsük előnyben a vizes, gyümölcsös alapú jég­krémeket, fagylaltokat. Tartsunk mértéket, és egyszerre 2 gombócnál többet ne fo­gyasszunk! Kérjük tálkában, és akkor a tölcsért sem kell elfogyasztani. Desszertnek készítsünk gyümölcssalátát! Ha strandon kell étkeznünk, kerüljük az olajtól tocsogó fogásokat (lángos, sült krumpli és társai), válasszunk inkább grillezett húst, salátát. Manapság szerencsére már sokkal nagyobb a választék a strandokon is. Ha szállodába megyünk, és svédasztalos étkezés van, mindenből csak keveset vegyünk, tartsunk mértéket, hiszen biztos, hogy nem maradunk éhesek így sem, ha több fogást megkóstolunk.

Fogyasszunk minimum 2 liter vizet egy nap, és ez tényleg tiszta víz legyen! Ha nagyon hiányzik az édes íz, készítsünk házi limonádét energiamentes édesítőszerrel, friss citrommal és mentalevéllel. Mozogjunk minél többet, ez a legjobb időszaka az évnek! Tervezzünk szabadtéri programokat, közös kirándulásokat!

A borítóképen: Fogyasszunk több zöldséget, gyümölcsöt. Fotó: Shutterstock