A Zsongó Lillafüred programról Hubay György, a fesztivál alapító-elnöke nem gondolta volna, hogy ilyen szép kort megél, és a gyorsan múló idő sem kezdte ki. Érdeklődőből sosem volt hiány, mondta, de soha nem számolták, hány családot, időst és fiatalt láttak vendégül. Személy szerint 1500-2000 főre becsüli az eseményeken évről évre megforduló vendégsereget, amelynek számos lehetőséget kínáltak a szabadidő tartalmas, a környezetnek köszönhetően pedig az egészséges életmódra sarkalló eltöltésére. „Olyan volt, hogy elmaradt, olyan is, hogy átalakult, de a zsongás tovább él és virágzik” – fogalmazott.

Idén az időjárás a kegyeibe fogadta a rendezvényt, amelyen a sport kitüntetett helyet kap, hiszen a nélkül nincs Zsongó Lillafüred. A kalandparkban most is lehetett focizni, futni, akadályokat leküzdeni, és sokan érkeztek kerékpárral a rendezvényre. A kisvasút szerelvényei pedig a nemrégiben megújult állomásra futottak be, menetrend szerint szállítva a kirándulókat.

