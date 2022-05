Minden évben különleges látványosság az Avasi Arborétumban a fenyő- és rododendronvirágzás, amely sok látogatót vonz. Idén május 22-én 13 és 14 órától hívják ingyenes szakvezetéses sétára a növények kedvelőit.

Továbbá mindazokat, akik a programtól függetlenül szívesen bejárnák a fenyőkertet, vagy fotózkodnának a gyönyörű virágzó fákkal és bokrokkal.

Színpompás rododendron

– A másfél hektárnyi fenyőkertben körülbelül ötszáz fenyőfaj kilencszáz egyede látható. Sokan nem tudják, hogy a fenyőknek nagyon érdekes, porzós virágzatuk van, ami most nyílik. Ahány fenyőfaj, annyiféle formájú virágot láthatnak az érdeklődők májusban. Némely egyednél megtekinthető, hogy a porzós virágzat és a toboz egy növényen, egymás alatt nő – ismertette Adorján Eszter, Az Avasi Arborétumért Alapítvány elnöke.

Néhány visszatérő vendég kifejezetten erre az időszakra teszi minden évben a látogatását.

– Ligetünkben különböző színű – sárga, világos rózsaszín és sötétbordó –, ember nagyságú, illatos rododendron­bokrokat lehet megtekinteni. Ezeket szívesen ültetik kertekbe is, árnyékos helyre. Az elszáradt virágokat érdemes visszavágni rajtuk, mert akkor a következő évben még több virág nő. A liget jól megközelíthető helyen található, ahol szép fotókat lehet csinálni. Az érkezők számára két turnusban tartunk 50 perces szakvezetést, mert összesen közel nyolcvan-száz főre számítunk. Érdemes indulás előtt öt-tíz perccel megérkezni. Ha valaki ebbe nem szeretne bekapcsolódni, akkor 13 órától 15.30-ig egyéni sétát is lehet tenni. Ezt követően a Miskolci Indián Nyár Értelmiségi Kör érkezik huszonöt fővel, amelynek külön szakvezetést indítunk. Aki most lemaradna a programról, annak ajánljuk a fehér rododendronbokrok virágzását, ami csak később kezdődik. Júniustól már hetente három napon nyitva vagyunk. Körülbelül egy hónapig még a többi virág is látható lesz – sorolta az alapítvány elnöke.

(A borítóképen: Rododendron az Avasi Arborétumban | Fotó: Olvasónktól)