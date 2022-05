Az INERCY 2012-ben Miskolcon alakult alternative metal csapat. Zenei stílusuk széles palettán mozog: dalaikban egyaránt fellelhetők a nu metal-os, metalcore-os és post- rock-os jegyek is, némi elektronikával fűszerezve. 2012-es alakulást követően folyamatosan koncerteznek. Debütáló kislemezüknek (Fiction, 2013) köszönhetően 106 jelentkező zenekar közül bejutottak a 2013-as Talentometer tehetségkutató metal döntőjébe. 2014-ben jelent meg első videoklipjük, melyet a Nem Látod című dalukra forgattak. A zenekar rendszeres résztvevője a hazai fesztivál-életnek (EFOTT, KOLORCITY, MEN, KÉZ). 2015-ben jelentették meg az Alpha című kislemezüket. Az év végén az Anti Fitness Club búcsúkoncertjén ők voltak a vendégzenekar. 2016-ban feldolgozták Alex Clare Too Close című slágerét. 2020-ban látott napvilágot legutóbbi kislemezük, a Veletek Született.

2021 októberében jelentették meg a Bioprison című új daluk videoklipjét, a következő év elején pedig a folytatását Deep Inside címmel. A több mint száz fellépést maga mögött tudó INERCY olyan zenekarokkal oszthatta meg a színpadot többek között, mint az Anti Fitness Club, Blind Myself, The Idoru, Leander Rising, Apey And The Pea, Cadaveres. A zenekar tagjai Pocsai Zsolt – ének, Szilágyi Tamás – gitár, Gurszki Máté – gitár, Molnár Zsolt – basszus, Mezei Geris – dob. Szülinapi koncertjüket május 27-én tartják a miskolci Helynekemben, a D\SCORD és az ICENAP társaságában.

Lemezek:

Fiction (ep) – 2013

Inercy X Standby Gravity (split) – 2014

Alpha (ep) – 2015

Veletek Született (ep) - 2020