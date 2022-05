Ismét megrendezi nagy sikerű telepfutó versenyét Múcsony önkormányzata május 29-én. A sportversenyre nyolcéves kortól egészen a hatvan év fölötti korosztályig bárki nevezhet egy-, kettő- és négykörös kategóriában.

A futamok a József Attila út melletti füves területről, a Zászlóparkból indulnak, és oda is térnek vissza. A verseny célja a sportkultúra, ezen belül a futás minél szélesebb körben való népszerűsítése Múcsonyban és a környező településeken. A regisztráció részleteiről és a díjazásról a település honlapján lehet tájékozódni.

Mozdul az egész falu

– Először 2019-ben, május elején, egy üde tavaszi napon tartottunk telepfutó versenyt. Ide olyan sokan – 190 fő – jelentkeztek, hogy minket is meglepett. A legfiatalabb induló 8, a legidősebb pedig 80 éves volt – emlékezett Viszlai Viktor, Múcsony polgármestere. – A sportrendezvény onnan kapta a nevét, hogy az 1800 méteres útvonal a település Alberttelep részén halad végig. Ezt kategóriák szerint egyszer, kétszer vagy négyszer kell végigfutni. Első ízben még járvány előtt valósult meg a rendezvény, amit idén tudunk majd megismételni. Mivel az útvonal a házak előtt vezet végig, legutóbb a lakók kijöttek, és szurkoltak a futóknak, ami nagyon jó hangulatot teremtett. Rengeteg civil szervezet és intézmény is megmozdult. Többek között a helyi nyugdíjasklub, a dalkör tagjai, a tanári kar, az óvodai és hivatali dolgozók is beneveztek. Szeretnénk, ha a mozgás szeretete, a fittség és az egészséges életmód általános lenne lakosságunk körében. Erre az inspirációt a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület tevékenysége adta, amelynek egyik telephelye Múcsonyban található. Ők már gyermekkorban igyekeznek meghonosítani az egészségtudatosságot. Ennek egyelőre nincs hagyománya a bányászmúlttal rendelkező településen és a mezőgazdászok körében. Inkább a Kazincbarcikáról kiköltöző fiatalok hozzák ezt a szemléletet, akiknek már más igényeik vannak a programkínálat tekintetében is, aminek igyekszünk megfelelni.

(A borítóképen: Egy korábbi verseny rajtja)