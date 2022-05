Neves tanítványok

A szakember 1964-ben kezdte a vívást, első osztályú minősítésű vívó volt tőrben, kardban és párbajtőrben. A Testnevelési Főiskola vívó szakedzői szakán végzett 1975-ben. A budapesti évek alatt is a DVTK színeiben versenyzett. 1975–90 között a DVTK vívószakosztályának főfoglalkozású edzője volt. 1990-től testnevelő tanárként dolgozott az Avasi Gimnáziumban, de mellékállásban ekkor is az egyesület edzője volt. 2012-ben történt nyugdíjba vonulása óta jelenleg is a klub vezetőedzője. Munkája elismeréseként a Magyar Vívó Szövetség több alkalommal Kiváló Nevelőedző kitüntetésben részesítette. 2009-ben Miskolc Város Közgyűlése Miskolc Város Sportjáért díjjal tüntette ki. Tanítványai közül Patócs Petra kadet és junior világbajnok, Sütő Dávid junior Európa-bajnok és junior vb-ezüstérmes lett. Nagy Kinga kétszeres kadet vb-ezüstérmes és junior vb-bronzérmes egyéniben. A hazai bajnokságokban 30-nál több utánpótlás országos bajnoki címet szerzett tanítványaival.

(A borítóképen: Patócs Béla az ünneplők körében)