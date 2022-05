Putnokon elkezdődött az ilyenkor szokásos virágosítás. A néhány héttel ezelőtti csapadékos időjárás ugyan megnehezítette a telepítést, de a jó idő beköszöntével már minden akadály elhárult.

A Putnoki Városgondnokság kertészetében hónapok óta készülnek erre az időszakra, hiszen összesen négy fóliasátorban gondozzák a dísznövényeket és a konyhakerti növényeket. Most eljött az idő arra, hogy a közterületekre ültessék őket, és hónapokon keresztül a város utcáit, frekventáltabb pontjait tegyék még szebbé.

– A tavasz beköszöntével gőzerővel láttunk munkához Putnok szinte valamennyi pontján – fogalmazott érdeklődésünkre Jeddi József, a Putnoki Városgondnokság igazgatója. – A parkokban elkezdtük a fűnyírási feladatokat, a gyep karbantartását valamint a fák metszését, és természetesen a virágok nevelése is folyamatos volt. Ezt a munkát eleinte egy fóliasátorban végeztük, néhány éve háromra bővítettük, de most már négy helyszínen dolgoznak a kollégák. Ennek eredményeképp a korábbi évekhez képest jóval több és színesebb virág díszítheti a közterületeket.

A szabad földi kiültetés mellett a virágládák és a piramisok is megtelnek színes virágokkal, de a belváros villanyoszlopait sem hagyják majd ki a Putnoki Városgondnokság munkatársai. Az a kis csapat, amely Virág Sándorné vezetésével minden évben egyre jobban fejleszti a tudását.

– Virágné Marika irányításával több kolléganő megtanulta azokat a fogásokat, amelyeket a dísznövény- és a konyhakertészet során alkalmazni kell – tette hozzá Jeddi József. – Természetesen minden évben történhetnek váratlan dolgok, hiszen az időjárás kiszámíthatatlan, de ezeket is igyekszünk a lehető legjobban megoldani. Úgy gondolom, hogy szakmailag jó kezekben vannak a dolgok. A fóliasátorban egyébként az élet nem áll meg, mert ahogy a szabadtéri virágokat kiültetjük, azonnal elkezdünk a krizantémmal foglalkozni, amelyre az őszi ünnepek, megemlékezések, a mindenszentek környékén lesz szükségünk.

Muskátli és újdonságok

Az elmúlt hetekben a virágpiramisokat felújították Putnokon, ám rövidesen kikerülnek a település különböző pontjaira. A palántákkal foglalkozó kertészek számára ez lesz az ünnepi pillanat, hiszen több hónapos munkájukat mutathatják meg a lakosság és a gömöri településre érkező vendégek számára.

– Futó- és bokros virágok kerülnek a ládákba, a piramisokba és a földbe. A muskátlit mindenki ismeri, de szerencsére némi újítást is tapasztalhatnak majd az emberek – árulta el Virág Sándorné, a Putnoki Városgondnokság kertésze. – Ilyen a fátyol- és a mézvirág, vagy éppen a futókóleusz és a begónia. A meleg beköszöntével a locsolásra is nagy hangsúlyt kell majd fektetni, de ezzel nálunk egy külön szekció foglalkozik. Összességében azonban megéri a dísznövénytermesztéssel foglalkozni, mert ezzel a saját magunk által elképzelt látvány mellett a város számára anyagi szempontból is jelentős összeget tudunk megtakarítani.

