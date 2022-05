Az edelényi Császta szőlőhegyen június 11-én a 2. Császtai Bormustra keretében fogják népszerűsíteni a kulturált borfogyasztást, a szőlőhegy értékeit és ízeit. Ezt megelőzően térségi borversenyt is rendeznek Edelényben.

Idén is jó borokkal készülnek | Fotó: ÉM

Az Edelényi Hegyek Közössége a Miskolc és Környéke Hegyközséggel együttműködve hívta életre a rendezvényt. Az Edelényi Borversenyt május 19-én tartják, az oklevelek és díjak átadására pedig a 2. Császtai Bormustrán kerül sor. A szervezők már a bormustra kulturális programját is nyilvánosságra hozták. A két színpadon mazsorett- és tűzzsonglőr-bemutató, bűvészshow, a Ködmön Formációs Táncegyüttes edelényi csoportja, a Császta Néptáncegyüttes, a Tóth Vera Quartet, a Destination Brass Band, az Agyagbanda és a The Biebers is várja majd az érdeklődőket. A családokat pedig császtai kalandozás, zöld pont, kézművesjátszóház, óriás színező, pónilovaglás, ugrálóvár, mászófal és hőlégballonozás is csábítja június 11-én a Császta szőlőhegyre.