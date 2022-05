Dr. Répásné dr. Pál Mária lett az év háziorvosa ebben az évben, a Praktizáló Orvosok Szövetségének döntése alapján. Az elismerést május 19-én, a családorvosok világnapján vehette át.

Az ünnepség után elmondta, végzős általános iskolásként döntötte el, hogy az orvosi pályát választja. Fizika–kémia tagozatra jelentkezett Budapesten az I. István Gimnáziumba, majd egyenes út vezetett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Mivel mindenképp belgyógyász akart lenni, diplomaszerzés után Miskolcra költözött, mert itt kapott állást a Semmelweis Kórház I. számú belgyógyászati osztályán. Itt szerezte meg a szakvizsgáját is, ami után úgy döntött, hogy körzeti orvosként helyezkedik el (akkor ez volt a neve a háziorvosoknak – a szerk.). Így 1982-től, tehát éppen 40 éve háziorvosa az egyik avasi körzetnek, ahol méltatása szerint lelkiismeretesen végzi munkáját, megbízható, a betegei bizalommal fordulnak hozzá, és nagyon szeretik őt, csakúgy, mint a kollégái.

– Több oka van, hogy végül a háziorvosi pályát választottam. Az egyik a családom. Hiszen ha családja van az embernek, akkor fontos a kötetlenebb munkavégzés, amit ez a hivatás biztosított. Az is lényeges volt számomra, hogy háziorvosként az orvoslás olyan széles skáláját tudtam gyakorolni, amihez nagyobb kedvem volt, mint például egy specializálódáshoz vagy bizonyos szakterületek gyakorlásához kórházi körülmények között. Az eltelt 40 év alatt megismertem körzetem családjait, ma már egyes esetekben a negyedik generációnak vagyok a háziorvosa. A hivatásom szépsége az is, hogy így nyomon követhetem a családok életét, fejlődését, szinte mindent tudok róluk, ami nagy segítséget jelent a munkámban, hiszen így tisztában vagyok vele, hogy a korábbi generációk milyen betegségekkel küzdöttek – mesélt pályája szépségéről a háziorvos.

Kihívások

A pályának persze nemcsak szépségei vannak, olykor nehézségekkel is meg kell küzdeni. Dr. Répásné dr. Pál Mária ezek között említette a koronavírus-járvány hónapjait, ami a háziorvosokra is komoly terheket rótt. Problémaként említette azt is, hogy a háziorvosi ellátásból a betegeknek olykor nehéz továbblépniük, mivel kevés a szakorvos és kevés a szakorvosi rendelő, egyes rendeléseken pedig hosszú a várakozási idő. Végül mindez sokszor a háziorvosi rendelőben csapódik le. A betegek türelmetlenek, hiszen szeretnének mihamarabb ellátáshoz jutni.

A háziorvos hangsúlyozta, nem szeret a médiában szerepelni és a középpontban lenni. Ő amolyan csendes, háttérben dolgozó ember, és fel sem merült benne, hogy kitüntetést fog kapni. Így ezúton köszöni a kollégáinak, hogy rá gondoltak az elismerés kapcsán, amit rendkívül megtisztelőnek érez. Kérdeztük a jövőt érintő terveiről is. Mint fogalmazott, a nyáron betölti a 70. életévét, így túl hosszú ideig már nem szeretne a praxisban dolgozni, talán még néhány évet.

(A borítóképen: Dr. Répásné dr. Pál Mária egy fonendoszkópot is kapott | Fotó: Ádám János)