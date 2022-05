Fucskó Miklós új válogatott verseskötetének, az Édenkerthelyiség című alkotásának bemutatóját tartották nemrégiben Mezőkövesden.

A debreceni kötődésű költő 1977–2017 között született verseinek válogatását gyűjtötte össze a műben, amelyen keresztül életpályáját is megismerhetik az olvasók. A kötetből több alkotást is meghallgathattak az érdeklődők, emellett a szerző rendkívül gazdag életpályájába, munkásságába is betekintést nyerhettek.

A könyvbemutató mellett a költészet napjáról és József Attiláról is megemlékeztek a jelenlévők. A programon Szíky Károly, dr. Szedresi István, dr. Árvai Judit, Kiss Mátyás, dr. Pázmándy László, Patkós Attila, Köteles István és Daragó Károly verses, prózai és énekes, valamint hangszeres műsort adott elő a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum Gazdaházában.

A könyvbemutatót a mezőkövesdi Irodalmi Kávéház Klub szervezte.

(A borítóképen: Fucskó Miklós bemutatta a könyvet)