Egy pihentető napot szeretnék, amelynek nem az a lényege, hogy a felnőttek kiszolgálják a gyerekeket, hanem hogy mindenki jól érezze magát. Ha változtatni tudnék a világon, békét szeretnék a Földön. Az állatokat is szeretném megvédeni, mert ők is a természet részei, meg kell előzni, hogy egyes fajok kihaljanak. Otthon lehet, hogy egy biciklit fogok kapni, de ez még nem biztos, meglepetés. JEVICZKI EMMA 4. osztályos

Én azt várom, hogy egy szórakoztató nap legyen, ne olyan, mint egy átlagos nap. Szeretnék kikapcsolódni. Lehet, hogy elmegyünk majd biciklizni Tapolcára vagy kirándulni a Bükkbe. A jövőtől azt várom, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne szennyezzük a környezetünket. Csak annyi fát vágjunk ki, amennyit nagyon szükséges. CSEHIL TÜNDE 4. osztályos

Azt szeretem, amikor apa elmegy a boltba, bevásárol, utána abból anya sütit süt, és azt elvisszük magunkkal valahová. Már voltunk egyszer kempingezni az erdőben, akkor is vittünk sütit. Az is jó lenne, ha egy nagyon nagy felfújható csúszdán lecsúszhatnék sokszor. Olyanon is voltam már. De szeretnék egy lovat is, már apának mondtam, mert voltam már lovardában lovagolni, és ott jól éreztem magam. Az emberek béküljenek ki, ne legyenek haragban, azt szeretném. IVÁNCSIK ZSELYKE DORISZ nagycsoportos óvodás

Jó lenne, ha a gyereknap „Igen”-nap lenne. Van egy olyan film, hogy a felnőtteknek a gyerekek minden kérésére igent kell mondaniuk. Ezt szívesen kipróbálnám! Például kérnék egy új biciklit. Erre az egy dologra vágyom csak. Van biciklim, aminek a mérete megfelelő, de a színe nem nagyon tetszik. Olyan világot szeretnék, ahol az emberek nem szennyezik a környezetet, mert most a Föld bajban van. Nem tudom, hogyan lehetne ezen változtatni, de mi például szelektíven gyűjtjük otthon a szemetet. BALOGH BODZA 4. osztályos

Örülnék, ha hosszabb lenne a gyereknap, és lenne Miskolcon is sportválasztó rendezvény, mint amilyen Budapesten lesz. Ott ki lehet próbálni minden sportot, hogy kiderüljön, melyikben vagyunk a legjobbak. Mi megyünk oda a családdal, mert nagyon érdekel. Különben sportolok, ritmikus sportgimnasztikára járok. Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek vigyáznak a környezetre, a természetre, és mindenütt tisztaság van. Most túl sok fát vágnak ki, hogy papírt készítsenek belőle, és nagyon sokan szemetelnek. Apa nemrég elment a testvéremmel szemetet szedni, és két nagy zsákkal gyűjtöttek össze. Az is jó lenne, ha az emberek elfogadóbbak lennének egymással, például a szegény emberekkel. KOLESZÁR HANGA ZÓRA 4. osztályos

Mi apával szoktunk horgászni járni, és nagy halakat fogunk. Gyermeknapon is elmehetnénk. Vagy vadászosat játszunk, és akkor szarvasra meg bölényre vadászunk. Szerintem biztosan kapok ajándékot is, már egy egész gyűjteményem van kisautókból, legalább hatszáz darab van, arra vágyok megint. Mi már voltunk a tengerparton, de szeretek fürödni strandon is, elmehetnénk oda. Az oviban nagyon jó volt a gyereknap, lehetne minden nap ilyen. Apával a múltkor láttunk katonai helikoptereket az égen, mentek valahová, azt szeretném, ha azok nem jönnének ide. Itt ne legyen háború. MÓRÓ BOTOND nagycsoportos óvodás

Azt szeretném, ha hidegebbek lennének a telek, és befagynának a tavak, hogy azokon is tudjak korcsolyázni. Járok jéghokizni, ezért kívánom ezt. Más kívánságom nincs is. Talán az, hogy jó lenne elmenni a Herman Ottó Múzeumba, mert nagyon érdekel, hogy mit lehet ott megnézni. Ezenkívül focizni is szeretnék. Olyan világban érezném jól magam, ahol nincs háború. Sajnálom azokat a gyerekeket, akiknek a harcok miatt el kell menekülniük az otthonukból. Jó lenne, ha vége lenne a lövöldözésnek, és a világon minden gyermek boldog lenne. FRIDRIK BENDE MÁTÉ 4. osztályos

Azt szeretném, ha gyermeknapon minden gyerek boldog lenne. Annak örülnék a legjobban, ha mindig együtt lehetnék a családommal. Sokat kirándulnánk, elmennénk a játszóházba, egy egész hétig csak ezt csinálnánk. Nyáron szoktunk együtt kirándulni, főleg akkor, amikor a Balatonnál nyaralunk. Olyan világot szeretnénk, amiben mindenki elfogadja magát olyannak, amilyen. Azt látom, hogy egyesek nem elégedettek például a testalkatukkal. Én elégedett vagyok, és boldog gyereknek tartom magam. BÚZAFALVI BLANKA 4. osztályos

Szeretném, ha lenne az iskolában gyermeknapi szünet. Évszakonként van egy-egy, akkor miért ne lehetne gyereknapi is? Egy egész hétig. Több gyermeknapi programot kellene szervezni Miskolcon, mert nagy város, sok gyerek él itt, de nincs túl sok szórakozási lehetőség. Tapolcán rendeznék például extra csónakázást és koncerteket, amiért nem kellene fizetni. Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek nem olyan önfejűek, mint most. Sokan csak magukra gondolnak, és nem segítenek másoknak, önzőek. Azt még így gyerekfejjel nem tudom, hogyan lehetne ezen változtatni. Talán jobb fizetéseket kellene adni az embereknek, több munkalehetőséget és lakhelyet. Akkor mindenki elégedett lenne. BAHOR NORBERT 4. osztályos

Izgalmas gyermeknapot szeretnék, amely nem hasonlít egy átlagos naphoz. Az iskolai gyereknapból is kiveszem a részemet, remélem, hogy jól érezzük majd magunkat. Otthon még nem tudom, mi várható. Szívesen látogatnék el Budapestre, ott is legjobban a Margit-szigetre, ott még nem jártam, de nagyon kíváncsi vagyok rá. A Dunát és a Parlamentet már korábban láttam. Ha változtathatnék a világon, arra törekednék, hogy az emberek egyenlő jogokkal éljenek, és ne csak a pénz számítson. VIRÁG HANGA IRINGÓ 4. osztályos

Szeretném, ha a gyereknap nemcsak egy napig tartana. Kosaraznék, bicikliznék, a családdal pedig elmennék a múzeumba és a Mekibe. Megváltoztatnám az iskolát úgy, hogy rövidebb lenne a tanév és hosszabb a szünet. Nyáron táborokba mennének a gyerekek. Az órák közti szüneteket is meghosszabbítanám, akkor sokat játszhatnék az udvaron az osztálytársaimmal. AZARI MAJA 4. osztályos

Az nem lenne jó, ha minden nap gyermeknap lenne, mert akkor megunnánk, de ha egy kicsit hosszabb lenne, annak örülnék. Gyermeknapon sokat focizok, kosarazok és freestyle rollerezek majd a Népkertben. Jó lenne a családdal elbiciklizni Nyékládházáig. Együtt jó, mert én még gyerek vagyok, és nem tudok olyan jól tájékozódni, mint a felnőttek. Azt is szeretném, ha sehol a világon nem lenne háború, és az országok nem tennének rosszat más országok népével. Az is jó lenne, ha a számítógépen nem ijesztgetnék szörnyekkel a gyerekeket, mert azoktól este nagyon félnek. BARSI CSABA 4. osztályos

Most volt az oviban habparti, ahogy fújták ránk a habot, és ugráltunk benne, az jó gyereknapi dolog volt. Meg kaptunk fagyit, és volt koncert, ilyen lehetne még máskor is. Egyelőre nem tudom, mit csinálunk anyáékkal gyereknapon, biztosan meglepetés lesz. Még átgondolom, mit szeretnék. Szoktunk például piknikezni is, meg játszóházba menni, de strandra is jó lenne. Ajándékot is szeretnék, mondjuk egy új kisautót. Én jól érzem magam így, de nem jó, hogy háború van a másik országban, és ide ne jöjjenek a tankok! Az lenne a jó, ha nyugalom és békesség lenne. KIS KENDE nagycsoportos óvodás

Nagyon készülök az iskolai gyermeknapra, remélem, hogy jól érezzük majd magunkat. Otthon egy társasjátékot szeretnék kapni, bár konkrét elképzelésem még nincs, hogy milyet. De nagyon szeretek társasozni. Tippjeim azért vannak: A Tiltott Sivatag vagy az Uno nevű kártyajáték. A jövőt úgy képzelem el, hogy ne legyen gazdagság és szegénység sem, mindenki egyenlő anyagi feltételekkel és jogokkal éljen. SZABÓ KATALIN 4. osztályos

Jó lenne, ha a gyereknap egy hétig tartana, vagy egy egész éven át. Mindenki a saját családjával ünnepelne kint a szabadban, így a gyerekek vidámak és boldogok lennének. Gyereknapra szoktam olyan ajándékot kapni, amivel kint lehet játszani, de most nincs különösebb kívánságom. Azt szeretném, ha egy boldog, stresszmentes világban élnénk, ahol senki nem idegeskedik. A felnőttek most sok mindenen streszszelnek, főleg a munkahely miatt. Jó lenne, ha a munkahelyeken nem lenne túl nagy a követelmény, akkor az apukák és anyukák nyugodtak lennének, és türelmesen foglalkoznának a gyerekekkel. SZEMÁN-HOLÁCSIK FANNI 4. osztályos

Mi szoktunk társasozni otthon a nagy tesómmal meg anyával meg apával, azt nagyon szeretem. A kedvencem a „madaras”, amiben tojást kell gurítani. Szeretek autózni is, meg Xboxszal játszani otthon. Kirándulni is el szoktunk menni, meg mindenféle programokra. Ezt mindet egyszerre is jó lenne gyereknapon csinálni. És legyen soknapos a gyereknap, legalább húsz, az nagyon jó lenne. Szeretem az állatokat is, ha tehetném, mindet szabadon engedném az egész világon. A papagáj is csak hadd repüljön, ne legyen bezárva! Egyébként madárpókot tartanék a lakásban, de nem bezárva, hogy mászkálhasson, csak anya fél a pókoktól, és nem engedi. VARGA BENCE nagycsoportos óvodás