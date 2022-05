A legkisebbek többnyire már nagyon várják a gyermeknapot, a szülők és a nagyszülők csaknem fele pedig már 1-2 héttel május utolsó vasárnapja előtt elkezdi megvásárolni a gyereknapi ajándékot – ebben az időszakban nő a kereslet. Nagyjából 30 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak az elmúlt időszakban egy átlagos májusi héthez képest hazánk legnagyobb játékforgalmazó cégénél.

A szabadtéri játékok

A Regio Játék friss kutatása alapján a válaszadók 46 százaléka online és áruházban is vásárol, 29 százaléka kizárólag személyesen választ játékot, a kitöltők egynegyede pedig csak az internetről szerzi be a készleteket. A cég értékesítési adatai szerint a szülők és nagyszülők online átlagosan 11 800 forintért vásárolnak, az áruházakban pedig 7600 forintért választanak gyereknapi ajándékot.

– Gyereknapra inkább egy kisebb játékot keresnek a szülők, nem annyira jellemző az ajándékhalmozás. A jó idő beköszöntével népszerűek a különböző szabadtéri játékok, mint a buborékfújók, aszfaltkréták, kifestők, de sokan legóval, társasjátékkal, egy új peonzával vagy kisautóval lepik meg a család legfiatalabb tagját – mondta Gyaraki Dávid, a vállalat marketingvezetője.

A felmérés szerint május utolsó vasárnapját 100 magyar családból 96 ünnepli, ilyenkor a döntő többség egy helyi gyereknapi programon vesz részt, de sokan kirándulással és állatkerti látogatással dobják fel az ünnepet.

Az Észak-Magyarország által megkérdezett családok az élményszerzésre összpontosítanak ezen a napon. Kégl Ildikó író, újságíró azt mondta, mivel gyermeke mindig kap valamit e jeles naptól függetlenül is, jellemzően nem kér ajándékot gyermeknap alkalmából. Ezért inkább a tartalmasabb programokkal igyekszik emlékezetessé tenni ezt a napot. Ennek megfelelően lányával idén is elkészítik, a náluk már hagyománnyá vált levendulaszörpöt, és beterveztek bobozást, illetve libegőzést is.

– A lényeg az, hogy együtt vagyunk ezen a napon – fogalmazott Kégl Ildikó.

Varga Katáék családi és szabadtéri programot szerveznek.

– A gyerekek imádják az állatokat, úgyhogy idén az állatkertbe megyünk. A kicsiknek régóta megígértük: megnézzük a tavasszal született kölyköket, amitől kellően felvillanyozódtak. Már mindannyian várjuk ezt a napot – mondta.

Telekes Zsomboréknak két fiuk van.

– Nekik a legnagyobb öröm, ha ehetnek valamit, és persze a mozgás. Mindketten sportolnak, ismerve a fiainkat, úgy gondoltuk, annak örülnének a legjobban, ha kalandparkba vinnénk őket, miután jól kifáradtak, eszünk egyet a közeli élményparkban – árulta el Telekes Zsombor.

A legkisebbeket is a mozgás vonzza a legjobban, amit a játékforgalmazó cég adatai is alátámasztanak. A vállalat felmérése alapján a legtöbb gyermek a trambulinért, az ugrálóvárért és a kézműves-foglalkozásokért van oda.