Lengyel Roland, Szirmabesenyő polgármesteri programkoordinátora a község utcáin lett figyelmes a két zarándokra, akiket meg is szólított.

– Rövid ideig és csak átutazóban, de Szirmabesenyő vendégei voltak a szabadság vándorai – fogalmazott Lengyel Roland. Hozzátette: nagy hatással volt rá a találkozás élménye. Amikor megpillantotta a két emberből, két szamárból és egy kis termetű kutyából álló csoportot, máris a nyomukba eredt, hogy üdvözölhesse őket. Korábban olvasott már „szamaras” zarándoklatokról, így meggyőződése volt, hogy ezúttal is valami hasonlóról lehet szó.

Léptekben haladtak, kellemes, nyugodt tempóban. Olyan békés hangulat és energia áradt belőlük, hogy a bátorsága rövid időre cserben hagyta, de végül csak megszólította őket – mesélte.

Az egyik vándor, egy középkorú nő kedves mosolya fogadta, franciául köszönve vissza. A hölgy neve Cindy, szamarával, Nénette-tel és kutyájával, Minával néhány hete csatlakozott a német Michelhez és Vaillant nevet viselő szamarához.

Mindkét ember barátságos, hasonló gondolkodású, ezért számukra inspiráló a közös vállalás, és közben jól is szórakoznak – derült ki. Elmondták, hogy utolsó nagyobb állomásuk Szlovéniában volt, ahol az utazás folytatásához szükséges anyagi források biztosítása érdekében 2-3 hónapra alkalmi munkát vállaltak. Azóta végiggyalogolták hazánk területét is, hogy Magyarországon keresztül Erdélybe érkezhessenek. Valószínűleg Szirmabesenyő nem volt konkrét célja útvonaluknak, de érezhetően annyira szabad az elképzelt tervük is, mint ők maguk.

Cindy egyébként órásmester, és egy svájci határhoz közeli francia faluból indult útnak 2020 szeptemberében, fél évvel korábban, mint Michel.

A Balatonnál találkoztak össze, és onnan együtt indultak tovább, Budapesten már közösen sétáltak át. Így vezetett utuk hozzánk is.

Az utazást, zarándoklatot – ki hogyan nevezi – három évre tervezik, nagyjából az egyharmadán vannak túl.

Útközben mindenhol kedvesen fogadják őket, szállással, ellátással, illetve adományokat is kapnak időnként, hogy folytatni tudják küldetésüket.

(A borítóképen: A zarándokok Szirmabesenyőben | Fotó: Lengyel Roland)