– Ugyanott akadt horogra a termetes szépség, ahol a korábbi nagyobb fogásaim, az Ohati III. horgásztóban. Tavaly ugyanígy májusban beszélhettünk, csak akkor egy 2 méter 57 centis, 110 kilogrammos harcsáról, a mostani sokkal vastagabb, erőteljesebb volt – fogalmazott érdeklődésünkre Zalkodi András, akinek laikusként természetesen feltettem a kérdést: nem lehet, hogy ugyanaz a hal volt, csak valamennyit nőtt? Nos, a kérdésemet kacarászás követte, illetve egy határozott: nem! – vágta rá a horgász. Hozzátette, a 2021-es fogás nőstény volt, most pedig egy hímről beszélhetünk, akit közel két órán át fárasztottak, ám végül megadta magát.

Fotó: Zalkodi András

Víz alá merültek a horgászok

– Persze nem egyedül voltam, egy embernek lehetetlen küldetés lenne megbirkózni egy hasonló csodával. Konkrétan még búvárkodtunk is, víz alá merültünk, hogy szárazföldre tudjuk „húzni” a kicsikét – fűzte hozzá. Kiemelte, fantasztikus érzés számára, hogy a saját rekordjaikat tudják megdönteni. Évről évre egyre nagyobb halakat tudnak kifogni, és bizton állítja: a mostaninál is van nagyobb a tóban. Mint elmondta, gilisztacsokorra jött a hatalmas uszonyos, ami a harcsák egyik kedvenc eledele. Szóval azok, akik szeretnének egy ilyen termetes vízi élőlényt testközelből látni, azoknak sok szerencsét kíván a miskolci férfi. – Ahogyan máskor is tenni szoktuk, most is visszaengedtük a halat. Számunkra ez hobbi, szenvedély. Imádjuk minden egyes pillanatát a horgászatnak, és amikor ilyen történéseknek lehetünk részese, az mindig feltölt bennünket – mondta Zalkodi András a haon.hu-nak, aki egyébként nem szokott halat fogyasztani.