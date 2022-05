A pandémia miatti két év kihagyás után rendezték meg újra szombaton a Vitézlő teljesítménytúrát. Az idei túra pedig rengeteg újdonságot tartogatott a résztvevőknek, ugyanis a hagyományos futva vagy túrázva teljesíthető távok mellett kerékpáros, görkorcsolyás és vízi túrával is készült a szervező Szendrői Természetjáró Szakosztály. Ennek megfelelően – na és a jó időnek is köszönhetően – megtelt a város már kora délelőtt a túrára érkező résztvevőkkel. A komoly futók és túrázók mellett – a teljesítménytúra az országos Ötpróba mozgalom eseménye is egyben – rengeteg kisgyermekes család is érkezett, hogy kisebb túratávokon, na és a Rakacai-tavon megrendezett kenuzáson részt vegyen.

Gyalog és futva két különböző 10, 15 és 25 kilométeres, illetve 35, 50 és 60 kilométeres távokra volt lehetőség nevezni. Kerékpárral 50 és 80, görkorcsolyával 5, 10 és 20, míg kenuval 10 kilométeres távokból volt lehetőség választani, de kombinált szám is rendelkezésre állt túrakenuzással és gyaloglással.

A gyönyörű természeti környezetben fekvő Rakacai-tó nagyon sokakat vonzott a kenuzáshoz, így a kombinált számot választották, vagy kenuzásra neveztek és túráztak vissza a tótól az egyik tíz kilométeres távot választva. Ennek egyik ellenőrző állomása volt – sok más távhoz hasonlóan – a szendrői Felsővár, melynek kilátójából elképesztő kilátásban lehetett része mindenkinek, egyben a megtett távjukat is visszanézhették madártávlatból.

A versenyközpont idén is a szendrői általános iskola volt, ahol kísérőrendezvényekkel, harapnivalóval, vásározókkal, görkori- és rollerkipróbálási lehetőséggel színesítették a nap programját.

Mint ifj. Antal Ferenctől, a verseny fő szervezőjétől megtudtuk, ezer felett volt a regisztrált indulók száma, az összes segítővel, szervezővel, támogatóval együtt 1200-1500 embert mozgatott meg a rendezvény. Alig néhányan akadtak, akik feladták a túrát, senki nem tévedt el komolyabban, az utolsó három túrázó pedig este 22.30-kor futott be a célba. – Minden távon szép számmal voltak résztvevők, a klasszikus számok mellett a görkorcsolyás, kerékpáros és kenus távokon is. Az ellenőrző pontokon lévő segítők visszajelzései alapján is jó volt a hangulat, mindenki jól érezte magát. A legfiatalabb résztvevők egy-, míg a legidősebbek nyolcvanévesek voltak, sokan regisztrálták négylábú kedvenceiket és érkeztek kutyával is – mondta el a főszervező.

Ifj. Antal Ferenc hozzátette: a legnagyobb csoport százfős volt, és a szögligeti iskolából érkezett, de voltak iskolás csoportok Edelényből, Kazincbarcikáról, Borsodszirákról, Szendrőből is. Illetve Tiszaújvárosból és Miskolcról is érkezett több csoport természetjáró szakosztályokból, illetve a támogatók közt is szereplő ÉRV is képviseltette magát csoporttal.

(A szendrői Felsővár volt az egyik ellenőrző pontja több távnak is | Fotó: Horváth Imre)