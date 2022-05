Kalapos Homoki Annáék Emődről érkeztek, ők a majorság közösségi médiában lévő oldalán találtak rá a programra, és azonnal eldöntötték, hogy eljönnek, mert már leírva is érdekesnek ígérkezett. „Olvastuk, hogy lehet például alpakát simogatni és lovagolni, ezt a gyerekek nagyon szeretik. A két gyerek közül a nagyobb biztosan felül a lóra, lehet, hogy a kicsi is, ha lehet mellette menni és fogni a kezét” – mondta az édesanya. Megtudtuk, hogy még sosem voltak itt korábban, de nagyon tetszik nekik a majorság és a programok is, így vélhetően máskor is eljönnek majd.

„Mi is most vagyunk itt először. Régóta el akartam jönni, most sikerült. Nagyon tetszik, a kisfiamnak is. Már szinte minden játékot kipróbált, a lovaglást is, a nagyobb lovon. Nagyon bátor volt” – büszkélkedett Nagy Borbála Miskolcról.

Megtelt a majorság

Tóth Alíz intézményvezető szerint már délelőtt látszott, hogy nagy az érdeklődés, szinte megtelt a majorság. „Jó lett az időjárás és a hangulat is, sok a vendég. Egészen messziről, akár Pest környékéről is jönnek családok. Nagyon jól működik az eseményeink hírének megosztása a legnagyobb közösségi médiumban, sokan látják, osztják, jó hírét viszik” – mondta.

(A borítóképen: Jókedvű gyerekek az előgyermeknapon | Fotó: Vajda János)