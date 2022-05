Bőven van ilyen, amelyek között több exkluzív „példány” is található. Ezek közé nem csupán az Q3-as európai piacra szánt változata tartozik, hanem az RS csúcsmodell öthengeres turbómotorjával is az Audi Hungária büszkélkedhet.

A mögöttünk hagyott húsz esztendőben különlegességekben egyáltalán nem volt hiány. A TT és az A3 sportos változata is Győrben készület, az elejébe pedig a helyi specialitásnak számító öthengeres erőforrás került. Óriási szerencse, hogy ez a motor nem lett áldozata a környezetvédelmi szabályoknak, éppen ezért egy új modellbe, a a Cupra Formentor csúcsváltozatába is beépítették.

Forrás: BENCE BALOGH

Négyszáz lóerő

Elektromos rásegítéssel várhatóan még sokáig piacon marad, az Audi kínálatában azonban jelenleg csak az RS Q3-as és a tesztelt RS Q3 Sportback orrában található meg. A hagyományos felépítésű, 2,5 literes turbómotor a maga 400 lóerős teljesítményével és 480 Nm nyomatékával ugyan átlagosnak számít ebben a szegmensben, az a plusz egy henger olyan egyedi karakterisztikát biztosít, amit nem lehet számokban kifejezni. A négyhengeresekhez képest elsősorban a teljesítményleadása, illetve a speciális gyújtási sorrendből (1-2-4-5-3) származó működési kultúrája teszi egyedivé, nem is szólva jellegzetes orgánumáról, amely szintén nagyon fontos egy sportváltozat esetében.

Forrás: BENCE BALOGH

Igazi gyöngyszem

A Q3 Sportback egy gyöngyszem az SUV-k között, a hasonló BMW-k és Mercedesek után a németeknek először sikerült úgy megvalósítani a kupésan lejtő tetővonalat, hogy ez a húzás barátságosabbá tegye az összképet, valamint ne menjen a használhatóság rovására. Ami a külsőt illeti, harmonikus és természetes látványt nyújtanak a Sportback kivitelek, a Q3-asnak is jól áll a klasszikus ferdehátú kialakítás. Csomagtartója változatlan, 530 literes, az 5 cm-rel alacsonyabb tető érdemben nem befolyásolja a hátsó fejtér méretét sem. A különbség akkor jelentős, ha a hátsó üléseket ledöntve nagyobb tárgyakat szállítanánk, ilyenkor 1525 helyett csak 1400 literrel és egy kevésbé szabályos alakú raktérrel gazdálkodhatunk. Aki az RS-sel szemez, egy dinamikusabb formájú autót kap az 500 000 Ft-tal drágább Sportback modellel, melyen jobban érvényesülnek a csúcskivitel látványelemei, a jó arányérzékkel megtervezett lökhárítók, a lakkfekete hűtőrács, a szürke dekorbetétek, a hátsó légterelő, a diffúzort imitáló betét a kipufogóvégekkel és a tesztautón 20 helyett 21 colos könnyűfém felnik, mögöttük az elöl 375, hátul 315 mm átmérőjű tárcsákhoz tartozó piros féknyergekkel. A feláras, Gleccser-fehér metálfényezéssel is jól mutat, de Turbo-kéket, Kyalami-zöldet, Pulzus narancssárgát is kérhetünk, és 977 900 Ft-os felárért akár egyedi színt is kevertethetünk hozzá.

Forrás: BENCE BALOGH

Magas ülések

Bár a Q3-as önmagában ugyanolyan lehengerlő látványt nyújt, mint nagyobb testvérei, éppen a kompakt méretei teszik szimpatikussá. A beszállást megkönnyíti, hogy a 10 mm-es ültetés ellenére az ülések viszonylag magasan vannak, így sem leereszkedni, sem felmászni nem kell, azonban a hátra beszállóknak már érdemes lehajtaniuk a fejüket a lejtős tető miatt. Odabent elöl-hátul jól el lehet helyezkedni, átlagos testalkatú felnőttek számára ideális a helykínálat. Hasonlóan eltalált az ergonómia, a feláras RS ülésben sem érezzük magunkat beszorítva, kényelmesen ülhetünk a kormány mögött. A rajongóknak feltűnhet, hogy lecsapott aljú sportkormány járna hozzá, a konfigurátorban azonban ingyenesen kicserélhetjük egy kerek alakúra, én biztosan ezt választanám. A legújabb stílusú belső elrendezés technokrata jellegét olyan megoldások teszik emberközelivé, mint a műszerfal Alcantara betétje, vagy már az Audinál is ritkaságnak számító fizikai gombokkal kezelhető szellőzés. Az igényes és funkcionális panel közelében a 7 fokozatú S tronic váltó karja sem elektronikus kapcsolóként működik, hanem a megszokott módon kulisszában kell mozgatni.

Forrás: BENCE BALOGH

Morgós motor

A piros varrással feldobott belsőben nehéz megállni, hogy egyből az indítógombra csússzon a kezünk. A morgósan induló motor ellenére első körben a hagyományos Audik kulturált viselkedését látjuk viszont az RS-től, Comfort állásban talán fel sem tűnne, hogy egy 400 lóerős SUV-t vezetünk. Sima burkolaton még az egyébként feszes rugózás is elfogadhatónak tűnik, ami előnyös, az viszont inkább csalódást keltő, hogy ebben a konfigurációban annyira élettelenül reagál a gázpedál lenyomására, hogy akár a legkisebb motorral, a 35 TFSI-vel is választhattuk volna. A szűk keresztmetszet a váltó, ugyanis ha az S, vagyis sport állásba húzzuk, sokkal élénkebbé válik. Ez ugyan a fordulatszám emelésével jár, de megéri, mert az öthengeres hangját is előcsalogathatjuk. Az üzemmódok között Sport és kétféle RS beállítás közül is választhatunk, ezek személyre szabhatók, és a kormányról is előhívhatók. Mindent feltekerve egy hangulatos, ralistílusú fordulatszámmérő jelenik meg, itt már gyanússá válik, hogy az RS Q3-as eddig csak altatta a vállunkon ülő kisördögöt. Amikor rálépünk a gázra, a váltó nagy levegőt vesz, gondosan visszakapcsol, és mint a megsebzett vad, elemi erővel vágtázni kezd az autó, elvégre 4,5 másodperc alatt álló helyzetből is eléri a 100 km/órás tempót! A közben hallható műhangra semmi szükség, szerencsére lehalkítható, ahogy az irányítást a kezünkbe véve, vagyis a váltófüleket használva az is kiderül, hogy nem a duplakuplungos váltó felejtett el gyorsan, észrevétlenül kapcsolni. Sajnos hiába a tapadást biztosító (Haldex-rendszerű) quattro összkerékhajtás és a sportfutómű, a már említett 1,5-ös alapmodellhez képest 185 kilós pluszsúly és a magas építés kanyarban érezteti a hatását. A precíz és érzékeny, mégis semleges érzetű kormányzás a jól adagolható, erős fékekkel tesz érte, hogy jól érezzük magunkat az RS Q3-asban, de nem pótolhatja a motor és a váltó közötti összhangot, és nem csaphatja be a fizikát sem. Győr legújabb büszkeségével jobban esik a pihentető utazás, mint a pályanapokra járás, ez persze nem jelenti azt, hogy kis darabszámú csúcsmodellként ne lenne létjogosultsága.

Forrás: BENCE BALOGH

Méltó a márkához

Készült már sportolásra alkalmasabb RS modell Győrben, a Q3 Sportback azonban igényes, a márkához méltó színvonalon kidolgozott és megépített SUV, amely tiszteletben tartja az Audi hagyományait és a vásárlók igényeit. A korlátozottan kihasználható RS modell alternatívájaként a 190 lóerős 40 TFSI vagy TDI quattro is jó választás.

TETSZETT

• stílus, kidolgozás

• karakteres motor

• gyártási minőség

NEM TETSZETT

• a duplakuplungos váltó elektronikája

Forrás: BENCE BALOGH

Audi RS Q3 Sportback Összlökettérfogat: 2480 cm3

Hengerek/szelepek: S5/20 turbó

Max. teljesítmény: 294 kW (400 LE) 5850-7000/perc

Max. forgatónyomaték: 480 Nm 1950-5850/perc

Hossz./szél./mag.: 4507/1843/1567 mm

Tengelytáv: 2680 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1584/1576 mm

Fordulókör: 11,8 m

Saját tömeg/teherbírás: 1790/460 kg

Csomagtér: 530-1400 l

Üzemanyagtank: 60 l

Gyorsul. 0-100 km/h: 4,5 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 9,8 l/100 km

Tesztfogyasztás: 12,0 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 222 g/km

A modell alapára (2021.06.): 11 212 740 Ft*

A tesztelt verzió ára: 21 434 630 Ft

*Q3 Sportback 35 TFSI (150 LE)

(Forrás: automotor.hu)