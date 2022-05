A napokban rendezték meg a Fekvenyomás Diákolimpia országos döntőjét Szikszón. A versenyen kiválóan szerepeltek az encsi általános és középiskolás tanulók. Különösen a Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai, hiszen a fiúk a csapatversenyben elsők lettek, a lányok pedig a második helyen végeztek. Az iskola testnevelő tanára és edzője, Nyitrainé Lukács Katalin örömmel számolt be a sikerről. Annál is inkább, mert a kiváló sportolók a 8. b osztály diákjai, melynek Katalin az osztályfőnöke is.

– Az országos döntőben 17 megyéből 66 településről 220 versenyző vett részt – mondta. – Ezelőtt három héttel rendezték az elődöntőket az ország három különböző helyén, Budapesten, Berettyóújfaluban és Encsen. Innen súlycsoportonként a legjobbak jutottak a végső fordulóba. Az elmúlt években mindkét csapatunk arany­éremmel tért haza, most a lányokat néhány ponttal legyőzték a gyulaiak, de egyáltalán nem bánkódunk, kiváló eredményt értek el így is a diákok, nagyon örülünk – fogalmazott a pedagógus.

Szorgalmasan edzenek

Hozzátette: iskolájukban hagyomány a fekvenyomás sport, hét éve járhatnak edzésre a gyerekek. Nagyon sokat dolgoznak a sikerért. Amikor a diákolimpiára készültek, a szombat délutánokat is az iskolában töltötték, szorgalmasan edzettek, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. A mostani 8. b tanulói jövőre továbbtanulnak valamelyik középiskolában, de megbeszélték az osztályfőnökükkel, hogy nem hagyják abba a sportot és a versenyzést, visszajárnak majd az iskolába. Ez amiatt is fontos, mert ha országos versenyen jó eredményt érnek el, akkor az 10 pluszpontot ér majd az egyetemi felvételin.

– Jelenleg is van egy egykori tanítványom, aki már gimnazista, és a mai napig versenyzik. Még általános iskolában szerette meg a sportot, de továbbra is fontosnak érzi a rendszeres mozgást és versenyzést. Tehát bármerre is mennek a mostani diákjaim, a jövőben is várom őket az edzésekre, nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. A 8. b osztály tanulói egyébként mindenben tehetségesek. Most, amikor beszélgetünk, épp „Egy perc és nyersz!” vetélkedőre készülnek, gyakorolják az ügyességi feladatokat. De egyébként ott vannak a matek- és magyarversenyeken, és más tantárgyi megméretéseken is szépen szerepelnek. Sokan tagjai a Szerencsi Tankerületi Központ énekkarának, díjakat nyernek a rajzversenyeken, egyszóval ez egy szuper osztály! Tizenkét kitűnő tanuló van közöttük – dicsérte diákjait lelkesen Katalin.

Hozzátette: mindemellett összetartóak, minden közös programban aktívan részt vesznek. Többször szerveztek már ottalvós pizsamapartit az iskolában, ami péntek este kezdődött, és csak másnap, szombat délelőtt mentek haza a gyerekek. A ballagáson bizonyára könnyes szemmel búcsúznak majd el egymástól.

– Az osztályomból több mint tízen az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban tanulnak tovább. Páran miskolci középiskolát választottak, a fiúk pedig jellemzően szakmát adó technikumban folytatják a tanulást – sorolta a testnevelő.

Az érmesek

A legsikeresebb encsi egyéni versenyzők a Fekvenyomás Diák­olimpia országos döntőjében

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola: 1. helyezés: Kocsis Dorka, Hankó Gréta, Molnár Béla, Bányai Dominik, Német Csaba; 2. helyezés: Kiss Alexa, Kónya Mirella; 3. helyezés: Farkas Brigitta, Tallay Péter, Szűcs Szabolcs.

Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola: 1. helyezés: Lakatos Gusztáv, 2. helyezés: Horváth Richárd, 3. helyezés: Lakatos Szebasztián Ágost, Bűdi László.

Encsi Váci Mihály Gimnázium: 1. helyezés: Paul Johanna, 3. helyezés: Gartner Szabolcs.

(A borítóképen: Csapatban elsők lettek a zrínyis fiúk)