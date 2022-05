A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola központjában természetesen mindig találunk négylábú segítőket. Mezősi Tamás, az alapítvány elnökének Trafi nevű kutyája is épp pihenőidejét tölti, kutyakiképzéssel is foglalkozó gazdája azt mondja, ő egy demonstrátor kutya.

– Ha érkezik hozzánk egy látássérült ember, még anélkül, hogy tudná, hogy mire számítson, Trafi megmutatja neki, hogyan segítheti őt – mondja. Trafi abban a pillanatban a bal oldalamon terem. – Erre az oldalamra kell állnia? – kérdezem. – Igen, ezzel kezdődik – válaszolja Mezősi Tamás. És már kezdődik is a demonstráció. Adnom kell neki egy jutalomfalatot, aztán meg kell fognom a hámfogót, és azt kell mondanom, gyerünk kifelé. Mondom, és abban a pillanatban elindulunk ajtókon és folyosókon át az udvarra. Lassan, mondom Trafinak, hallgat rám, aztán megáll, amikor kiérve erre kérem. Gazdáját kérdezem, mik a pontos parancsszavai, mire megtudom, hogy Trafi a természetes emberi beszédhez van szokva, vagyis sokféle szórendben mondhatnám, úgyis értené, hogy meg szeretnék állni. Szavakat, szófordulatokat, bonyolultabb rövid mondatokat is megért, és csupa odafigyelés, ami az ő szakmájában elengedhetetlen.

A baráthegyiektől kapunk egy tapasztalati szakértőt is. Vida Zoltán születése óta, 31 éve látássérült. Innen kapta többek között első vakvezető kutyáját is, 2013 óta pedig sokrétű munkával segíti az alapítványt. – Egyrészt informatikát tanítok látássérülteknek, ez az egyik feladatom, másrészt ha megyünk rendezvényekre, akkor ott mint tapasztalati szakértő veszek részt – mondja Zoltán. Ő abban is közreműködik, hogy a kiképzett kutyákat elsőként teszteli. Szerinte az a legfontosabb, hogy egy kutya mennyire tud alkalmazkodni, és ahogy ő mondja, „mennyire élhető”.

Zoli története

Vida Zoltán 2011-ben kapta meg az első labradorját, akkor még Budapesten. – Eleinte mindig felügyelettel dolgoztunk, Mezősi Tamás mindig jött velem, kísért, tanított. Eleinte még az is nehézséget okozott, hogy feladjam a kutyára a hámot. Aztán eljött az az idő, amikor egyedül mehettem Borcsával, az zseniális volt! Kikerültem a látókat, gyorsabban tudtam menni, ez nagyon jó érzés volt. Fehér bottal sem mentem rosszul, de ez egészen más volt, hogy kikerülhetem az embereket, az oszlopokat, a pocsolyákat. Ez nagyon nagy magabiztosságot adott – mondja.