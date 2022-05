Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Észak-Magyarországban és a boon.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Borsod megyét Szabó Evelin képviseli, aki a döntő kapcsán lapunknak elmondta, az idei versenyen számára is meglepetést okozott, hiszen úgy látta, hogy a sok szép jelentkező közül kiválasztani a legszebb lányt kihívást jelentett a zsűrinek. Jó érzéssel és meglepettséggel töltötte el Evelint, hogy ő képviselheti Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a döntőben. Erről a családtagjain és barátain keresztül szerzett tudomást, akik szintén nagyon örültek a hírnek.

Szabó Evelin

A szerdai napon kiderült az is, hogy huszonekettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.