A Spartan Race 2010-ben alakult, célja nem volt más, mint megszervezni a lehető legkomolyabb állóképességet igénybe vevő futamokat, amelyeken hatalmas adrenalin szabadul fel a versenyzőkben.

Legutóbb Rakacán szervezték meg a versenyt. Választhattak a versenyzők a Sprint és a Super távok közül. Embert próbáló akadályok, víz, sár, eső és hideg várta a kihívást keresőket két napon keresztül. A cél nem volt más, mint átlépni a határokat, legyőzni önmagukat.

Az akadályfutó verseny a fizikai erő, a kitartás, a gyorsaság és az ügyesség tesztelésére lett kitalálva. A cél, keresd a tested és a szellemed határait, hódítsd meg az akadályokat és teljesítsd a versenyt!

Borsodiak a pályán

A Spartan Training Group Miskolc csapata sem hagyhatta ki ezt a megmérettetést. Bondár Kata és Orosz Attila mesélt nekünk a felkészülésről, a versenyről, a sikerekről.

A csapatból hányan vágtak neki a kihívásnak?

A rakacai versenyhétvégén háromféle futamon is részt vettünk. Szombat reggel a Super távon (~13km) 19-en, a délben rajtoló Trail (21km) futamon 5 fő, majd vasárnap a Sprinten (~8km) 18-an vágtunk neki a kihívásnak.

Hogyan készültetek a versenyre?

A miskolci Spartan Training Group hetente két ingyenes edzést tart: a téli időszakban a hétközi késő délutáni edzések a győri kapui ifi pályán zajlanak, ahol a futás mellett saját testsúlyos edzéseket végzünk, illetve az ott lévő kondiparkot is igénybe vesszük, valamint - hogy hétről-hétre változatosabb legyen az edzés - az Avasi kilátó felé indulunk és lépcsőzéssel növeljük az állóképességet. Tavasszal, nyáron már a Bükkben folynak a hétköznapi edzések. Ekkor már vagy az erdőben, terepen futunk 10-12 km-t, vagy a Csanyikban lévő kondiparkban mozgunk. Továbbá a hétvégén sem állunk meg, ugyanis a vasárnap reggeli futóedzésünk a Bükkben már állandó jelleggel folyik, amikor beiktatunk hosszabb, akár ~20km-es távokat is, 500-600 m-es szintemelkedéssel. A fentiek mellett a versenyhétvégék előtt igyekszünk összehozni akadálygyakorló edzéseket is. Ekkor közösen ellátogatunk a Felsőtárkányban található Special Mountain Base pályára, ahol nagyon sokféle akadályt tudunk kipróbálni és gyakorolni. Természetesen a csapattagok nagyon lelkesek, így a szervezett edzéseken felül egyéni edzéseket is beiktatnak az életükbe, hogy még jobban teljesítsenek a versenyeken.

Miért érdemes spártaivá válni?

Maga egy életstílus. Kiemelkedő teljesítményt nyújtani megfelelő elszántsággal, alázattal végigjárni a ranglétrát, folyamatosan fejlődni az edzéseken, ami később kamatostul megtérül a versenyeken. Segítünk másokat nem csak az edzéseken, hanem a hétköznapokban is. Ez ad nekünk hatalmas energiát. Gyere el, próbáld ki! Képes vagy rá! Óriási érzés motiválni és példát mutatni másoknak.

Miért érdemes teljesíteni ezt a versenyt?

Először is, ha valaki úgy dönt, hogy elindul egy ilyen versenyen, kellő motivációt kap ahhoz, hogy rendszeresen készüljön, mozogjon és eddzen. Aki első bálozóként nekivág a Spartan-nek, eleinte csak arra törekszik, hogy önmagát legyőzze, és teljesítse a versenyt, ez sikerül is mindenkinek. Ekkor két véglet alakulhat ki: vagy soha többet nem indul neki az egyén ilyen versenynek, vagy végérvényesen beszippantja, na többnyire az utóbbi következik be. Ezek után az emberekben létrejön egy olyan kitartás, motiváció, ami segít a további edzéseknél, versenyeknél, és már lehet nemcsak a „túlélésre” törekszik, hanem, hogy minél jobb eredményeket, akár dobogót is elérjen. Továbbá ezek a versenyek rendkívül jó hangulatban, a természetben zajlanak, így sokunknál kialakult az is, hogy a szuper társaság, a természet szeretete miatt is részt veszünk ilyen eseményeken, és „örömfutásként” éljük meg az egészet.

Milyen eredmények születtek?

Sikerült a Super távon korcsoport legjobb tíz közé jutás több csapattagunknak, ami óriási teljesítmény. Sprint távon sikerült dobogóra is állnunk, született egy korosztály második helyezés. Illetve csapatban a 3. fokra álltunk fel, (de 2 nappal később jelezték, hogy 4.-ek lettünk, a rendszerük nem számolta bele az egyik csapatot, így picit lemaradtunk). Itt is gratulálunk minden csapattagunknak!

Mire vagytok a legbüszkébbek?

Nagyon büszkék vagyunk az összetartó, vidám, kitartó miskolci csapatra. Nemcsak az edzéseken találkozunk, hanem a versenyekre is együtt megyünk, és együtt vágunk bele, támogatva ezzel egymást, mind az elsőbálozókat, mind pedig a már meglévő tagokat, és ehhez pluszban a jó hangulat garantált. Illetve mondhatjuk, hogy már nemcsak egy sportközösség vagyunk, hanem egy baráti társaság is, akik a magánéletben is folyamatosan kapcsolatban vannak. Mindemellett nagyon örülünk, annak, hogy már több éve sikeresen működik a csapat, és egyre többen csatlakoznak hozzánk, eleinte csak a mozgás, a futás, a természet szeretete hozza hozzánk az embereket, később már sokan a nagyszerű társaság miatt is állandó résztvevőkké válnak az edzéseinken.

Hiányzott a csapatból Bakos Mónika, aki épp a Mount Everestet hódította meg, amelyről hamarosan beszámolunk!