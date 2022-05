Ismét összegyűltek a helyi borosgazdák, újra összemérték azokat a nedűket, amelyeket fáradságos munkával készítettek. Akár a saját kertjükben termett szőlőből, akár vásárolt alapanyagból. Hagyományos menetrend szerint zajlott minden, ugyanakkor az idei esemény mégis különlegesnek számított. A versengés ugyanis kerek jubileumhoz érkezett, mivel idén ötvenedik alkalommal zsűrizték a vörös- és a fehérborokat. Az eseményen még voltak olyanok is, akik a kezdetektől végigkövették a gazdák küzdelmét, de többségében azok ültek az asztalok mögött, akik valamivel később kapcsolódtak be.

Megható pillanat

– Ez nálunk egyértelműen a férfiak ünnepe – fogalmazott az eseményen Medve József főszervező. – Eleinte csak néhány táblai lakos ült össze, hogy megkóstolják egymás saját készítésű borait, később azonban kiszélesedett a kör, és egy nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény lett belőle. Természetesen nem gondoltuk, hogy megéljük az ötven évet, ezért mindenkinek különleges ez a nap. Sokan vagyunk most is olyanok, akik évtizedek óta foglalkoznak a borkészítéssel, sajnos a fiatalok kevesebben vállalkoznak erre a nehéz, de nagyon szép feladatra. Bízom benne, hogy azért lesznek olyanok, akik majd továbbviszik ezt a hagyományt.

Helyi szinten kell nézni

Ózd nem tartozik a hagyományos borkészítő vidékhez, ezért nem szabad azt várni, hogy a helyben készített nedűk hasonlítanak az egri vagy éppen a tokaji borokhoz. A környék adottságaihoz mérten azonban mindig komoly küzdelem zajlik a gazdák között.

– Azt szeretném, ha nemcsak a versenyről szólna ez a dolog, hanem arról is, hogy a szőlőművelési kultúra is újra felvirágozzon ezen a környéken – emelte ki Rácz Mihály versenyző. – A mögöttünk található hegyen ugyanis egy ezredéves szőlőnevelési kultúra volt jelen. Jó lenne, ha ezt a fiataloknak is át lehetne adni.

Tradicionális lebonyolítás

Az 50. Táblai Borverseny lebonyolításán nem változtattak a szervezők, ebből a szempontból is követték a tradíciót. A megnyitó után előbb a több mint húsz vörösbort kóstolták végig a szakmai és a társadalmi zsűri tagjai, ezután az elmaradhatatlan sült kolbászt fogyasztották el a vendégek, majd jöhetett a fehérborok versenye. A hivatalos program után az est kötetlen formában folytatódott egészen az éjszakai órákig.

– Sokan csak annyit látnak ebből az eseményből, hogy a környező férfiak összejönnek, és iszogatnak. Ezt a pillanatot azonban hónapokon keresztül zajló, nagyon kemény munka előzi meg. Legyen szó vásárolt vagy saját termésű szőlőből készült borból – tette hozzá Csutor László, a terület önkormányzati képviselője. – Nagyon sok odafigyelést, gondoskodást és fizikai munkát igényel a borkészítés, ezért mindenkit tisztelet illet, aki manapság ezzel foglalkozik. Természetesen jó látni, hogy még ilyen sokan vagyunk, és azt is, hogy a borversenyünk megérte az ötvenedik alkalmat. Bízunk benne, hogy ezt a hagyományt még sokáig fenn tudjuk tartani Ózdon.

(A borítóképen: Előbb a vörös-, majd a fehérborokat kóstolták)