A Miskolci Állatkert legifjabb Dávid-szarvas-borjai március végén és április elején jöttek a világra, így most már elég nagyok és erősek ahhoz, hogy szinte folyamatosan a felnőtt állatok társaságában figyelhetik meg őket a látogatók, adta hírül az állatpark. A Dávid-szarvasok párzási ideje nem a nálunk megszokott szarvasbőgési időszakra, őszre esik, hanem nyár elején, többnyire júniusban történik. Bő kilenc hónapos vemhességet követően, tavasszal jönnek a világra a borjak, amelyek rendkívül fejlettek, néhány órával születésük után már követni tudják anyjukat. Az első napokat azonban többnyire még egy rejtett helyen pihenve töltik. A Dávid-szarvas különleges és ritka szarvasfajnak számít. A hazai állatkertek közül jelenleg csak Miskolcon látható. A faj korábban olyannyira ritkának számított, hogy eredeti, kínai élőhelyén már egyetlen példánya sem élt. Az állatkertekben azonban szerencsére jól szaporodnak, amit mi sem bizonyít jobban, mint a miskolci állatparkban jelenleg nevelkedő három Dávid-szarvas-borjú.

Kína a hazája

Ezt a fajt, kínai nevén milut, viszonylag későn fedezte fel a nyugati tudomány. A francia szerzetes, Armand David, akiről a faj a nevét is kapta, 1865- ben pillantotta meg az első példányokat a kínai császár vadaskertjében. Valószínű, hogy ezen a területen kívül már ekkor sem éltek máshol Dávid-szarvasok, a 20. század elején azonban súlyos árvizek és a lakosság vadászata miatt innen is eltűntek. 18 egyedük azonban megmaradt különféle európai állatkertekben, ahonnan minden állatot Angliába, a woburni herceg birtokán lévő vadasparkba szállítottak. A Dávid-szarvasok itt annyira jól érezték magukat, hogy néhány évtized múltán már több száz példány élt Európa állatkertjeiben. A legnagyobb lépés azonban az 1980-as években következett, amikor első alkalommal engedtek szabadon Kínában milukat, hogy újra élhessen vadon ez a különleges szarvasfaj. Hátukon sörényt viselnek, és nagy patáik vannak, mint a karibunak. Az eredetileg mocsaras vidékeken élt Dávid-szarvast széles patája védte meg attól, hogy elsüllyedjen a mocsárban. Hosszú, karcsú lábával a rénszarvasra emlékeztet. A hímek agancsot viselnek, melyet minden télen levetnek, és májusra újranövesztenek. A Miskolci Állatkertben a Dávid-szarvasokon kívül közép-ázsiai gímszarvasok is láthatók.



(A borítóképen: Dávid-szarvas és kicsinyei a Miskolci Állatkertben | Fotó: Állatkert)