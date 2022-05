A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 29. fordulója keretében az Emődi ÁIDSE gárdája 5–4-re nyert az Aszaló SE vendégeként. A látogatók egyik gólját a teljes bajnokság talán legképzettebb tagja, Eperjesi Ákos szerezte. A harmincéves futballista civilben ugyanis építész- és épületgépész mérnök, akinek példája ékes bizonyítéka annak, hogy sikeresen össze lehet egyeztetni a tanulást a sportolással.

Belebotlott a labdába

– Tizenöt éve focizom, az emődiek előtt a nyékládháziak színeiben rúgtam a labdát – mondta a vonal végén, majd a nagy zúgásra utaló kérdésünkre így válaszolt: – Elnézést a hangzavarért: éppen gőzerővel dolgozunk, társasházat építünk Budapesten. Jómagam éppen a munkám és a távolság miatt nem vehetek részt a kisvárosiak edzésein, de itt, a fővárosban mindent megteszek azért, hogy jó erőben legyek. Esténként kispályázom, futok és kocogok, továbbá lovagolni járok, és az uszodát sem kerülöm el. Egyébként hárman vagyunk testvérek, és a labdarúgást illetően is hasonlítunk egymásra: Gábor a DVTK-ban játszik, Tibor pedig hozzám hasonlóan imádja a terem- és a kispályás műfajt.

A középpályásnak ezután ahhoz is gratuláltunk, hogy a statisztikai adatok szerint ebben az idényben már ötödször vette be az ellenfelek hálóját, mire Eperjesi Ákos humoros énjét is csillogtatva így felelt:

– Olykor, ha felém jön a labda, sikerül belebotlanom. Ez minden ötödik vagy hatodik meccsemen előfordul velem, most éppen Aszalón fogtam ki jó napot és iratkoztam fel a góllövőlistára.

(A borítóképen: A gólvágó Eperjesi mérnök úr egy budapesti építkezésen | Fotó: olvasónktól)