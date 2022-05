Egy Z generációs magyar fiatal előre, tudatosan tervezi az utazásait, sokszor szeptemberben kel útra, és pár napot tölt el valamelyik európai nagyvárosban, ahová kevés holmit visz magával, és szinte sosem köt biztosítást. Az okoseszközökön kívül kevés tárgyi dologra költ, inkább utazásokat, élményeket gyűjt.

London, Párizs

Most pedig már megvan az utazási profiljuk is. Egyik fontos jellemzőjük, hogy megfizethető árú repülőjegyet vásárolnak, 1-3 napos utazáshoz. Kedvelt célpontjaik Európa fővárosai: London, Párizs, Milánó, Barcelona vagy Berlin, az utasbiztosítással azonban nem nagyon törődnek. Kiderült az is, hogy a fiatalok előre terveznek, 35 százalékuk több mint 30 nappal korábban, közel negyedük pedig 15-30 nappal az utazás előtt lefoglalja repülőjegyét. Szeretnek könnyen utazni, 10-ből 8-an egyáltalán nem adnak fel poggyászt, és csupán minden 25. köt utasbiztosítást.

A huszonévesek körében legnépszerűbb időszak utazás szempontjából a nyári hónapok és a szeptember, novemberben elég ritkán kelnek útra. A technológia pedig mindennapjaik kulcsfontosságú része. De vajon a magyar fiatalok különböznek-e a többi európai Z generációstól? Minden vizsgált ország Z generációs fiataljainak kedvenc városa London, ide repülnek a legtöbben. A csoport nagy része a magyarokhoz hasonlóan 1-3 napos utazásokra megy elsősorban kedvenc európai nagyvárosaiba, a spanyol fiatalok szívesen maradnak országhatáron belül is.

Úgy tűnik, a megyénkbeli fiataloknak is hasonlóak az utazási szokásaik, mint a felmérésben szereplőknek. Havasi Annamária gyermekei épp a Z generáció tagjai. Kedvenc úti céljaik Prága, Krakkó, Berlin, ahol 3-4 napot töltöttek az elmúlt vakációk ideje alatt. Céljuk a városnézés volt. Velük egykorú barátokkal indultak útra, az idősebbik lány pedig a barátjával. Utasbiztosítást azonban kötöttek, erre nagyon odafigyeltek.

– Az idei nyár különlegessége lesz, hogy a lányaim a nagymamájukkal is elutaznak, mégpedig Velencébe. Az anyósom ugyanis nagyon szereti Olaszországot, így elviszi az unokáit is, akiket nagyon szeret. A járvány előtt a fiatalabb gyerekem Görögországban is volt a barátokkal közös nyaraláson, előre foglalt úton. A következő évben Horvátországba készültek, ki is fizették, de közbejött a Covid. A pénzt szerencsére visszakapták. Meglátásom szerint a fiatalok most még nem mernek egyhetes utakat lefoglalni, kell egy-két békés év, hogy visszatérjenek a járvány előtti nyaralási szokások.

Kárpáti Edina Z generációs gyermekei is évek óta barátokkal utazgatnak.

– A mai fiataloknak Európa olyan, mint nekünk annak idején Magyarország. A lányaim tudnak angolul és németül, úgyhogy egyik országban sem érzik magukat elveszettnek. Az idősebbik gyerekem baráti társasággal indul útnak. Horvátországba készülnek, de az ország több városát is szeretnék megismerni, úgyhogy 3-4 helyen is foglaltak szállást. A fiatalabbik gyermekem pedig Európa nagyvárosait szeretné megismerni. Útitársat azonban nem talált magának, mert semelyik barátjával nem tudott időpontot egyeztetni, ezért úgy döntött, hogy egyedül vág neki. Vonattal szeretne utazgatni, és megismerni Nyugat-Európa fővárosait. Azt mondta, ne aggódjak, ma már megszokott, hogy a fiatalok egyedül utazgatnak a nagyvilágban. Ha bajba kerülne, van segítség, a közösségi oldalon több, utazással kapcsolatos csoport is található, melynek tagjai jó tanácsokkal látják el egymást – sorolta az édesanya. Ő azonban aggódik, mert nem szeretné, ha gyermeke teljesen egyedül kalandozna idegen országokban.