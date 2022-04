A Kowalsky meg a Vega magyar rock-központú együttes. Korai időszakában a Funk rock műfajt erősítette Magyarországon, hip-hop stílusú énekkel fűszerezve, mostanában vegyesebb és populárisabb hangzásvilágra váltott. A zenekar frontembere Kowalsky (Balázs Gyula), Vega viszont nem az együttes tagja, és nem is a vegetarianizmust szimbolizálja (noha Kowalsky valóban "vega"), hanem Vincent Vega, a Ponyvaregény egyik szereplője előtt tiszteleg. A zenekar zenéjének ars poeticájául az élet értelmének keresését állítja - írja róluk a wikipedia.org.

Fontos mondanivaló

A zenekar frontembere 1999-ben alapította a Vegát jó barátja, Jávorszky Béla tanácsai alapján. A zenekar első lemeze, Pimasz Grimasz címmel pedig 2003-ban jelent meg – ami eredetileg egyébként szólóalbumnak készült. A különböző vallások és egyéb spirituális témák iránt érdeklődő Kowa fontosnak tartja, hogy a Vega zenéje fontos mondanivalót közvetítsen a nagyvilág számára, de mégis könnyed, emészthető formában tegye azt. Néhány kivétellel valamennyi zenekari dal szövegét ő szerezte. Kedvenc énekese Everlast (Erik Francis Schrody), a kedvenc zenekarai közé pedig az Alice in Chains, Zombie, Metallica, a Depeche Mode, és a Linkin Park tartoznak. Kedvenc írói Kahlil Gibran, ezen kívül pedig olyan művek tettek mély benyomást rá, mint a Bhagavad Gita, a Sri Isopanisad vagy a Dei Gloria Intacta, Jan van Rijckenborgh-tól Kowa a zenélés mellett jógával foglalkozik, de korábban három könyvet írt és több képet is festett. A zenekar jelenlegi felállása: "Kowalsky" Balázs Gyula - ének, Szórád "Jimmy" Csaba - basszusgitár, Vajda "Sóder" Péter - dobok, Vidák Róbert "More" - akusztikus gitár, vokál, Tobak Dániel "Dani" - akusztikus gitár, vokál, Szebényi Dániel "Szebi" - billentyűk, vokál. Büszkélkedhetnek többek között négyszeres platinalemezzel (Varázsszavak), a megjelenés havában dupla és tripla platinalemezzel (Árnyék és a fény, Kilenc). A Kowalsky meg a Vega szombaton lép fel Miskolcon a Helynekemben.