Az év második felére várható az első országos Michelin Kalauz megjelenése, amely összegyűjti és különböző kategóriák szerint díjazza a legjobb hazai vendéglátóhelyeket. A magyar vendéglátás dinamikus fejlődése, a sikeres hazai és külföldi szereplések, a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidéki Magyarország is felkerült a gasztronómia világtérképére, ma már országszerte kiemelkedő kínálattal találkozhatunk – írta a hír kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), hozzátéve: ennek is köszönhető, hogy a Michelin mostantól nemcsak budapesti, hanem vidéki éttermeket is értékel.

Mi a Michelin-csillag?

A világ legnagyobb gumigyártó vállalata csaknem 120 évvel ezelőtt adta ki először piros kalauzát, hogy autós utazásra ösztönözze az embereket. Ebben a kis füzetben találhatott az akkor még csak 3000 főből álló francia autós közösség hasznos tanácsokat ahhoz, hogy miként cseréljenek kereket, hol tankolhatnak, illetve merre találhatnak olyan vendéglátóhelyeket, ahol egy jó ebéd mellett vagy éjszakára kipihenhetik a kirándulás fáradalmait. Az éttermek hamar a nagy elismerésnek örvendő kiadvány fókuszába kerültek, a színvonalas tájékoztatás érdekében így olyan névtelen kóstolókat kezdtek el alkalmazni, akik profin felmérik a vendéglátóhelyek kínálatát.

A legjobb éttermeket már közel száz éve csillaggal díjazzák. Egy csillagot olyan éttermek kapnak, amelyek kategóriájukban kiemelkedők, kettőt, amelyek megérnek egy kitérőt, hármat pedig azok, amelyek olyan kiválóak, hogy önmagukban is megérnek egy kirándulást.

Harminc éve Magyarországon

Budapesti vendéglátóhelyek már 1992 óta szerepelnek a Michelin kalauzában. Itt 2010-ben díjaztak először – ezzel az országban elsőként – csillaggal éttermet. Gwendal Poullennec, a Michelin Kalauz nemzetközi igazgatója szerint az évek során lenyűgöző mértékben nőtt a hazai konyha minősége. „Magyarország egy nagyon dinamikus gasztronómiai úti cél lett, köszönhetően a termékei széles kínálatának, beleértve értékes fűszereit, jellegzetes helyi hús- és tejtermékeit, de a rendkívül változatos borait is” – jelentette ki.

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint ha­talmas megtiszteltetés, hogy az idei évben már az egész országot lefedő kalauzt (National selection of Hungary) készít a Michelin. „Hálásak vagyunk, hogy éttermeink, séfjeink részesei lehetnek ennek a kiemelt figyelemnek és megbecsülésnek” – jelentette ki.

Még több turistát vonz

A csillagokhoz hasonló kritériumok alapján kiosztott Michelin-tányérokat beleszámolva – amelyekkel azokat az éttermeket díjazzák, ahol egyszerűen jó ételeket szolgálnak fel – Magyarország jelenleg 20 kitüntetéssel rendelkezik, ami új vidéki felfedezettekkel tovább bővülhet.

A Michelin Kalauz honlapján és telefonos alkalmazásán digitálisan megjelenő országos kalauz összeállításához a vállalat közleménye szerint a névtelen ellenőrök – akik egyébként még a családjuknál sem fedhetik fel magukat – úgy mérik fel a vidéki vendéglátóhelyek kínálatát, hogy a világ minden tájáról érkező gasztronómusok tájékozott döntést tudjanak hozni a kiemelkedő minőségű lehetőségek között. A National selection of Hungary kiváló országimázs-építő lehetőség, melynek köszönhetően még több gasztroturista érkezhet majd Magyarországra – tette hozzá az MTÜ.



(A borítóképen: A vidéki Magyarország is felkerült a gasztronómia világtérképére)