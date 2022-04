A trendek változnak. Egyre nagyobb teret hódítanak maguknak a hibrid és a tisztán elektromos autók. Ezt az irányvonalat követi a Volvo is, bár a teljes átállás azért jó néhány évet még igénybe vesz. A svéd gyártó álláspontja szerint 2030-tól csak és kizárólag elektromos autókat kínál majd. Érthető, indokolható, de nagy kérdés, hogy a vásárlók hogyan reagálnak majd erre. Nyolc év, nagy idő, ám egész biztos, hogy egy márka életében villámgyorsan elrepül majd. A kérdés nem is feltétlenül a magánszemélyek esetében lehet érdekes, sokkal inkább a flottavásárlók körében.

Kedvelt alapmodell

A középkategóriás limuzin B3-as alapmodelljét kedvelik a legjobban, ami arról árulkodik, hogy ezen a fenntartási költségekre és maradványértékre érzékeny, de komoly vásárlóerőt jelentő piacon a legcélszerűbb műszaki konstrukciót keresik a cégek, és nem is teszik rosszul.

Ez a felépítését és stílusát tekintve is klasszikus limuzin annak ellenére sem hagy hiányérzetet az emberben, hogy belépőmodellként éppen csak ízelítőt ad a Volvo tudásából, a tesztprogram végén azonban úgy szálltunk ki az autóból, hogy ennél valójában nincs is szükség többre! A 2,0 literes, négyhengeres, 163 lóerős turbómotor mindössze egy 48 voltos lágyhibrid rendszert kapott, amely 40 Nm-rel egészíti ki a benzines 265 Nm nyomatékát, illetve minden eddiginél észrevétlenebbé teszi az újraindítást a lámpánál. A feltűnésmentesen leállított motor úgy kel újra életre, mintha csak a „pillanat állj" gombot nyomtuk volna meg a távirányítón, sem rezgés, sem vibráció, sem hanghatás nem kíséri a folyamatot. A motor hangja egyébként is finoman duruzsuló, leginkább egy csendes hajtóműre emlékeztet, amelyből éppen annyi zaj jut be az utastérbe, hogy halljuk, teszi a dolgát. Ereje kifogyhatatlannak tűnik, a gázpedálon érezhető, hogy minden körülmények között képes az élénk gyorsításra. Padlógáznál csak a 8 fokozatú automatikus váltó kér időt a visszakapcsolásra, érezni, ahogy dolgoznak a fogaskerekek. Ezt a mechanikai jelenséget állóra fékezésnél is tapasztaltuk, de jellemzően finoman működik az elektronikus kapcsolóval akár manuálisan is működtethető szerkezet.

Forrás: STEFLER BALAZS

Súlyos példány

Bár közel 1,7 tonnás a tesztelt S60-as, prémiumlimuzinhoz méltón viselkedik az úton, lineárisan gyorsul, és annyira határozottan követi a kanyar ívét, hogy semleges kezelhetősége ellenére is jó érzés vezetni. Az elsőkerékhajtásból eredő alulkormányzottságnak, hajtási befolyásnak nyoma sincs, a feszes futóműhangolás ellenére a rugózási komfort is megfelelő, egyedül a fékerő adagolhatóságán lehetne finomítani. A Volvóra jellemző általános minőség- és biztonságérzet meghatározó az S60-asban, az ergonómia és a belső kialakítás színvonala megteremti a svéd atmoszférát. A 8,5 literes tesztfogyasztás elfogadható, elsősorban a városi közlekedés ront az átlagon, mert országúton és sztrádatempónál kifejezetten takarékosan dolgozik. Ezen csak egy dízelmotor segíthetne, arról viszont az S60-as esetében már lemondott a kínai tulajdonú márka.

Forrás: STEFLER BALAZS

Masszív felépítés

Karakteres formatervével, skandináv belső hangulatával és masszív felépítésével csábítja el a vásárlókat a német prémiummodellektől a sportos külsővel is szelíd S60-as. Az alapkivitel tudása bőven megfelel a hétköznapi használathoz, magas biztonsági alapfelszereltségével a Volvo szellemiségéhez méltó ár/érték arányt biztosít.

Forrás: STEFLER BALAZS

TETSZETT

• külső-belső dizájn

• eltalált hajtáslánc

• biztonsági extrák

NEM TETSZETT

• figyelemelterelő érintőképernyő

Forrás: STEFLER BALAZS

Volvo S60 B3

Összlökettérfogat: 1969 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 120 kW (163 LE) 4800/perc

Max. forgatónyomaték: 265 Nm 1500-3900/perc

Hossz./szél./mag.: 4761/1850/1431 mm

Tengelytáv: 2872 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1603/1603 mm

Fordulókör: 11,3 m

Saját tömeg/teherbírás: 1663/547 kg

Csomagtér: 427 l

Üzemanyagtank: 60 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 9,0 s

Max. sebesség: 180 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 5,9-6,0 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,5 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 144-169 g/km

A modell alapára (2021.05.): 12 620 000 Ft

(Cikk forrása: Autó-Motor)