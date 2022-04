Visszatértek a koronavírus-világjárvány előtti szokásokhoz, és újra tartanak anyák napi ünnepségeket a legtöbb oktatási és nevelési intézményben megyénkben. Abban minden pedagógus egyetért, hogy a szülők és gyerekek igénylik és várják már a közös ünnepi alkalmakat.

Színházteremben szerepelnek

– Osztálykeretben történik az esemény, általában a színháztermünkben, ami most anyák napjára van berendezve – mondta Szádeczki Marianna, a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. Minden osztályfőnök megszervezi a saját osztályában a műsort. A verseket, énekeket, jeleneteket előtte betanulják, majd adott időpontra meghívják az édesanyákat, nagymamákat. Természetesen ajándékot készítenek rajz- vagy technikaórán, illetve virággal is kedveskednek. Jellemzően az alsó tagozatos tanulók készülnek anyák napi műsorral, de vannak olyan felső tagozatos osztályok is, ahol tartják a hagyományt – tudatta az igazgatóhelyettes. A pandémia előtt több felsős osztályban volt ez szokás, most jóval kevesebben élnek a lehetőséggel.

Úgy, ahogy megszokták

– Minden csoport meghívja a szülőket, nagyszülőket, kiválasztanak egy délutánt, amikor szép ruhába öltöznek a gyerekek, és kedves kis műsort adnak, illetve saját készítésű ajándékkal lepik meg az édesanyákat és nagymamákat – mondta Mag Zsoltné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője. Hozzátette: a székhelyen a csoportszoba méreteihez kell alkalmazkodni, azonban a telephelyen van tornaszoba, ezért ha az óvó néni úgy látja, hogy sok vendég lesz, akkor tarthatja az ünnepséget ott. Előfordul ugyanis, hogy több nagyszülő, édesapa és a keresztanya is részt szeretne venni az eseményen. A kiscsoportosoknál az évzáróval összevont anyák napja lesz, mert ők még nagyon kicsik ahhoz, hogy több műsorral is készüljenek rövid időn belül, ezért arra május közepén kerül sor – emelte ki az óvodavezető.

Együtt barkácsolnak

– Anyák napja alkalmából a gyermekek együtt köszöntik az édesanyákat a tornateremben, azután pedig mindenki a saját csoportszobájában folytatja az ünneplést – avatott be Gálné Vasvenszki Judit, a nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda vezetője. Mindenkit nagy szeretettel látnak, a családból akár több hozzátartozót is. A kicsik apró ajándékkal, virággal kedveskednek. Majd egy másik napon anyadélutánt tartanak, ahol együtt kézműveskednek, de oda már csak az édesanya mehet, a nagymamák és kereszt­anyák nem. A foglalkozásokat május első hetében tartják. A szülők nagyon várnak minden közös eseményt, erre jó példa volt a húsvét előtti tojásfaállítás az intézmény udvarán, amelyen több százan voltak – hangoztatta az intézményvezető. Az anyák napjára is nagy izgalommal készülnek.

