Vascsák Kitti a januári Dubajban megrendezett világverseny óta két szépségversenyen is részt vett, ahol ismét méltón képviselte Magyarországot, hiszen az egyikről koronával, a másikról a top 5-be való beválasztással tért haza. A napokban ért véget Nápolyban a Miss Europe Continental, előtte februárban Bejrútban díjazták szépségét. Ez a harmadik világverseny az idén, ahol Kittit kérik fel, hogy képviselje hazánkat.

A magyar szépségipar modellügynökségekre tagozódik, melyek nem küldenek lányokat ilyen világversenyekre. A megjelenésre national directorok (nemzetközi igazgatók, ügynökségvezetők) kérik fel a lányokat, korábbi eredményeik alapján.

Kittit is ily módon hívják újabb és újabb megmérettetésekre, ami nagy elismerés.

A libanoni „Miss Europe 2022” verseny február 12-től március 3-ig tartott, közben tört ki az orosz–ukrán háború, ami rányomta a bélyegét a rendezvényre, hiszen mindkét országból voltak részt vevő lányok – mondta Vascsákné Szkiba Zita, a lány édesanyja és egyben menedzsere.

Kitti már korábban is kapott kézzel készített egyedi ékszereket fellépéseire, ez így volt most is, ezeket azonban nem tarthatja meg. Illetve semmilyen egyéb szponzoráció sincs, a felmerülő költségeket a családja fizeti neki – tudatta a menedzser. Nagyvonalúságból azért időnként akad példa. Kitti a libanoni versenyen töltötte be a huszadik életévét, ezért a szervezők pazar születésnapi bulit szerveztek és hatalmas tortát csináltattak neki.

A miskolci lány alig hogy visszaérkezett Libanonból, pár hét múlva már utazott is Olaszországba, ahol az első öt közé választották 35 ország legszebb hölgyei közül.

A rendezvény ideje alatt kirándult, városokat látogatott, és hasznosítani tudta olasztudását is, amit tavaly óta tanul – emelte ki az édesanya.

Hozzátette: eljutott Pompejibe, Positanóba, illetve Rómába, mely feledhetetlen élmény a lánynak. Amellett, hogy betekintést nyerhetnek a versenyzők az ország kultúrájába, a nevezetességeket is megtekinthetik.

Illetve kipróbálhatják a kulináris élvezeteket is az adott ország specialitásainak megkóstolásával. A legközelebbi meghívás Koszovóba szól, augusztusra, a „Miss Uni­verse” versenyre.

(A borítóképen: Vascsák Kitti az olasz ízek élvezetének is hódolt)