„Empátia nélkül senki ne menjen idősgondozónak, és szeresse, amit csinál” – ez a legfontosabb üzenete annak a négygyermekes édesanyának, aki sokaknak adhat példát emberszeretetből és kitartásból. Kissné Deák Erika a Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában 15 éve gondoz időseket.

Pozitív energiát adnak

Az intézményben jelenleg 25 lakó van. Az ő ellátásukat kell megoldani napi 12 órában nappal vagy éjszaka. Korábban kereskedelemben dolgozott, de mindig is időseket szeretett volna gondozni – mondta Erika. Ezt a szakmát csak negyvenévesen szerezte meg, de szinte azonnal munkát kapott a szeretetszolgálatnál. Nagyon szereti a munkáját, nem is csinálna mást. Édesanyja negyvenévesen szülte őt, így a rokonok, szomszédok, barátok mind idősebbek voltak. Velük körülvéve gyermekként jól érezte magát, ezért már akkor elhatározta, hogy felnőtt korában időseket fog gondozni. A nagyszüleit nem ismerte, de szép példa állt előtte a családban, ami az összefogást és szeretetet szimbolizálja – tudatta. Édesapja két nővére is megbénult különböző életszakaszukban és különböző okok miatt, azonban mindkét nagynénit életük végéig ápolta a család a lehető legnagyobb odafigyeléssel. Ez hatalmas inspiráció volt számára.

Mindenhol segít, ahol tud, sok helyen tevékenykedik önkéntesként, ez erőt ad. Mostanában a magyar–ukrán határnál fogadja a menekülteket akkor, amikor éppen szabadnapja van, és nem időseket gondoz. Az megnyugvást jelent Erikának, hogy örömöt okozhat olyanoknak, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, akik nem számíthatnak másra. Az idős emberek rendkívül hálásak a gondoskodásért. Mindennap van példa arra, hogy ezt ki is nyilvánítják, pedig az életük tele van nehézséggel. Ettől viszont naponta megújul és soha nem monoton a munka – hangsúlyozta Erika. Hozzátette: ugyanakkor felelősségteljes is, mert arra is volt már példa, hogy újra kellett éleszteni egy idős lakót. Erika fáradtságot szokott érezni, de kiégést soha. Ugyanolyan lelkesedéssel megy be mindennap dolgozni, mert az idősek ­rengeteg pozitív energiát adnak. Sokat mesélnek az életükről, olyan dolgokról, amelyeket mi már nem fogunk megélni, ezeket a történeteket mindig szívesen és érdeklődéssel hallgatja. A fizikai fáradtságot ki lehet pihenni, a lelkét pedig kikapcsolódással regenerálja – mondta Erika. Például komolyzenei koncertre megy, ahogyan tette ezt legutóbb is, ez tölti fel. De színházba, moziba, múzeumba is gyakran jár egyedül vagy a családdal.

Nehéz, de áldottnak érzi magát

Az első házasságából három gyermeke született, de nagyfia 17 évesen meghalt leukémiában. Ez 18 évvel ezelőtt történt. A második házasságában még két fiúnak adott életet, Gergőnek és Matyinak. Gergő 24 éves, születési komplikáció, oxigénhiányos állapot miatt értelmi sérült és autista, ezért nagy törődést és sok figyelmet igényel. Mindennap egy kisebb küzdelem vele, hiszen másoknak természetesnek tűnő dolgok, apróságok nála nem mindig olyan egyszerűek. Például egy foghúzás, amelyet csak altatásban lehet elvégezni. Egyébként ügyes fiú, már a harmadik szakmáját tanulja a Martin János Szakképző Iskolában – büszkélkedett az édesanya. A családban van segítség, ha kell. A férje már nyugdíjas, ő is, és legnagyobb fia, Balázs is ott van mellette. Balázs korábban külföldön élt, de hazaköltözött. Illetve másik nagyfia, Márk – aki Angliában él – is készül haza hamarosan, és talán marad is – tudatta Erika. A legkisebb fiú Matyi, 14 éves hetedik osztályos tanuló.

Második házassága élete első nagy szerelmével köttetett, akivel 25 éve élnek boldogan, ezért mindennap hálát ad, hiszen ez egy csoda, ami miatt áldottnak érzi magát. A család ereje, az összetartás alapja a jó kapcsolat feleség és férj, anya és apa között – ezt vallja Erika. Mindig előrehalad a szekér, őszinteség és megbeszélés van, ami nagyon fontos.

Magától semmi sem megy

Nagyon sok párkapcsolatot tönkretesz, ha sérült gyermek van a családban, erre sajnos számos példa van – vélekedett Erika. Hozzátette: az egész család vallásos, a hit sokszor átsegíti a nehézségeken, és ilyenkor arra gondol, hogy a Jóisten biztosan nem véletlenül szabta ezt a sorsot neki. Ugyan Gergő nem teljesen egészséges, de soha nem jelent számára terhet, és nem szégyenkezik miatta. Amellett, hogy szakmákat tanul, nagy segítsége az édesapjának a kerti munkákban, ügyesen és gyorsan gereblyézik, vagy éppen metszi a fákat. Nemcsak Gergőre, minden fiára büszkeséggel tekint, hiszen szorgalmas, tiszta szívű fiatalok – tette hozzá Erika. A házasságát sem hanyagolja el, igyekeznek kettesben is minőségi időt tölteni a férjével, erre többnyire két-három havonta adódik lehetőségük, akkor viszont elutaznak valahová. Ilyenkor a legnagyobb fiú vigyáz a két kisebbre. Szükség van a töltekezésre, hogy hazatérve újult erővel folytathassák az életüket.