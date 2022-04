Vizsoly sok mindenről híres, de arról talán kevesen hallottak, hogy itt működik egy különleges hagyományőrző katonai alakulat, a Vizsolyi Rákóczi Lovas Bandérium. 2010-ben alapították egy olyan eszme égisze alatt, amely a 16. századig nyúlik vissza, tudtuk meg Daruka Ferenc bandériumkapitánytól, aki idén vette át az irányítást nyugdíjba vonuló édesapjától.

Hazaszeretet

– Ezek azok az idők Magyarországon, amikor a méltán híres Rákóczi-család megalapozta a hírnevét. Ezekben az időkben élt Rákóczi Zsigmond későbbi erdélyi fejedelem, aki a korabeli Magyarország egyik leggazdagabb főura, a Rákóczi-család vagyonának és hatalmának megalapozója volt. Számos csatában és végvári vitézi cselekedetben bizonyította, hogy a magyarságért az életét is feláldozná, oly erős benne a hazaszeretet. Nem véletlen, hogy ennek a nemesi családnak valamennyi sarja szablyát rántott az elnyomás, az igazságtalanság ellen, és nyomban hadba vonultak a hazáért, amikor az csak szükséges volt. Rákóczi Zsigmond azonban nemcsak a fegyverek zaján keresztül védte a hőn szeretett hazáját, hanem a kultúra, a műveltség patronálásával is hozzásegítette a magyarságot a régi, dicsőséges évszázadokhoz. Többek között az ő mecénás­munkásságának köszönhető, hogy Vizsolyban 1590-ben kinyomtathatták az első, teljes egészében magyar nyelvű bibliát. Ezen tettek mellett nem mehetünk el, ezt a régi dicsőséget nem feledhetjük, hiszen akkor hiába folyt megannyi vér – fogalmazott Ferenc.

Mint mondta, a bandérium éppen ezért jött létre, hogy méltó emléket állítson a múlt nagyjainak, a Rákócziaknak. Lovas alakulatukat Vizsolyban, a Rákóczi–Mágocsi-kúriában állították föl, ez az a hely, ahol kinyomtatták a vizsolyi bibliát.

Hadifortélyok

A Vizsolyi Rákóczi Lovas Bandérium minden évben több programot kínál a nyolc évnél idősebb gyerekek és fiatalok számára. Ebben az évben is várják a jelentkezőket a Vizsolyi Vitézlő Oskolába, ahol a fiatalabb korosztály ízelítőt kap a végvári vitézek életéből. Megtanulnak vívni, íjjal lőni, lovagolni, minden egyéb haditudományt és hadifortélyt. Az „oskola” a tábori napok alatt működik. Az idén már szerveztek egy téli tábort, de lesz nyári is. – Az elmúlt két év járványos időszaka nem kedvezett a programunknak, de reméljük, hogy ebben az évben minden visszakerül a régi kerékvágásba. Nyolcéves kortól lehet részt venni a táborunkban, és a visszatérő gyerekek minden évben előreléphetnek egy katonai rendfokozatot. Akik pedig elértek egy bizonyos rangot, már nem mint táborozók, hanem táboroztatókként térnek vissza. Az egész megyéből jönnek hozzánk gyerekek és fiatalok, de Szlovákiából és Erdélyből is. Sőt az egyik táborozónk kanadai, de ez kuriózumnak számít. A bandériummal különböző rendezvényeken lépünk fel, de az utóbbi két évben egyáltalán nem volt erre lehetőségünk. Utoljára 2019-ben a miskolci Kocsonyafesztiválon voltunk jelen. Az „oskola” fontos célja az is, hogy erős közösséget hozzunk létre. A tagokkal akkor is kapcsolatban vagyunk, amikor épp nincs tábor – jelezte Ferenc.

Két szinten

Elmondta azt is, hogy három évvel ezelőtt két korcsoportra osztották a táborozókat. A Rákóczi Zsigmond Vitézlő Oskola mellett a Rákóczi Zsigmond Tiszti Akadémiát is létrehozták. Előbbiben a fiatal korosztályt képzik, utóbbiba már a felnőttkorúak tartoznak. Az „oskola” tagjai alapvető készségeket sajátítanak el: késhasználat, tűzgyújtás, táborhely kialakítása. Követelmény a fegyelem és a tiszteletadás is. A reggeli tornáról és zászlófelvonásról nem szabad elkésni. Az első táborozók megkapják a teljes alapfelszerelésüket. Többek között a saját íjat, aminek az elkészítésében aktívan részt vesznek. Például a nyílvessző hegyének kovácsolásában, a tábor saját kovácsműhelyében. A fiatalok ezenkívül ízelítőt kapnak a lovaglás tudományából is, és ha a rajukat épp a konyhába osztják be, akkor ott segédkeznek. A tiszti akadémiának tisztvárományosok a tagjai, ők már magas színvonalon használják a különböző fegyvereket, lándzsát, kopját, íjat, dobókeresztet, szablyát, és a lovaglást is komoly szinten művelik, sorolta a bandériumkapitány. Hozzátette: az „oskolába” nem csak fiúk, lányok is jelentkezhetnek.

(A borítóképen: Hagyományőrző programokat szerveznek)