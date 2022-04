A pályázat célja zenei területen – vagy a zenéhez kapcsolódó társművészetekben – kiemelkedő tehetségek szakmai támogatása annak érdekében, hogy nemzetközi környezetben lehetőségük nyíljon kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre, illetve a fiatalok tudásából sikeres zenei produkciók összeállítása szakemberek közreműködésével, „mentorház” működtetésével.

Feltérképezik az ösztöndíjas fiatalok által előadható – vagy általuk készített – művészeti produkciókat abból a szempontból, hogy melyek azok, amelyek nemzetközi színtéren is érdeklődésre tarthatnak számot.

A projekt során a fiatalokat elismert művészek mentorálják, és szakmai táborban, workshopokon vehetnek részt, emellett fellépési lehetőséget is biztosítanak számukra.



A szakma kiválóságai döntöttek



A Talentum Hungaricum ösztöndíjra pályázni kellett, de volt egy előzetes szűrés – hangsúlyozta a fiatal énekesnő, Bognár Lili.

Hozzátette: korábban, 2017-ben már elnyerte a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíját, ez előfeltétele volt a jelentkezésnek.

Nagyon sok jelentkező volt, a tehetségek közül húsz embert választottak ki egy meghatározott szempontrendszer alapján.

A Nemzeti Tehetség Központ neves szakértőket kért fel a zsűritagságra, akik beküldött hanganyagok alapján értékelték a pályázókat.

Lili a Zsaya együttes legújabb koprodukcióját, a „Montains will dance” című dalt küldte el, melyben az izraeli Yemen Blues énekesével, Ravid Kahalanival közösen énekel. A duettben a zsidó és magyar népi kultúra ötvöződik tradicionális hangszereken előadva.

A fúziós dal és Lili hangja elnyerte a zsűri tagjainak elismerését. Az énekesnő mentora Pély Barna lett, akivel havonta egyszer tartanak konzultációt, jelenleg a földrajzi távolság miatt online.

Szeretném megtartani a népi vonalat, de szívesen nyitok más irányok felé is

- Bognár Lili

Szeretné megtartani a népi vonalat, de szívesen nyit más irányok felé is, amelyben mentora partner és segítség számára – vélekedett Lili. Elsőként a blueszenével foglalkoztak, illetve hangképző gyakorlatokat végeztek, túl kellett lépnie a komfortzónáján, hogy más éneklési technikákat is kipróbálhasson. Azonban Pély Barna szerint sikeres lehet más stílusban is – tudatta Lili.

Az ifjú tehetség Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tanul a New York University kihelyezett campusán. Tavaly májusban befejezte tanulmányait népzene és pszichológia szakon, most kiegészítő tanári diplomáját végzi. Emellett zenét tanít gyermekeknek egy nemzetközi magániskolában. Hazalátogatni Miskolcra általában az egyetemi oktatás szüneteiben, leginkább nyáron tud.



(A borítóképen: Bognár Lili)