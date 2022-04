Európában már régóta megfigyelhető, hogy a gólyák egy része viszont egész évben marad.

A franciaországi Strasbourg és Elzász szimbóluma a fehér gólya. A madár képe minden ajándéktárgyon megtalálható, hiszen rengeteg egyed él ezen a területen.

Áttelelnek

A strasbourgi Orangerie Park, a város legrégebbi parkja az Európa Tanács épületének szomszédságában van, a kikapcsolódásra, sportolásra vágyók kedvenc helye. A zöld­területen hemzsegnek a gólyák, de a környező ­utcákban is a platánfák tetején megannyi fészek található. A helyiek több évtizedes törekvése, hogy a gólyákat megmentsék a kihalástól, és hogy minél több fióka szülessen. Ehhez megfelelő környezetet biztosítanak nekik, és az sem elhanyagolható, hogy a közelben van a városon áthaladó Ill folyó is. Ma már az év bármely szakában megcsodálhatóak a gyönyörű madarak, mert nem költöznek el Afrikába.

A fehér gólyák áttelelési próbálkozása természetes alkalmazkodási folyamat része. Magyarországon 2005 óta állandósulni látszik néhány egyed áttelelése. Ezek a madarak az akár Dél-Afrikáig is elvonuló fajtársaikkal szemben az itthon maradás mellett döntöttek. Ha sikerül túlélniük a tél viszontagságait, a következő télen is jó eséllyel maradhatnak helyben, mivel ekkor már rutinnal, kidolgozott túlélési stratégiával rendelkeznek, illetve ha szaporodni is tudnak, viselkedési sajátosságaikat át tudják örökíteni az utódaikba – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.

(A borítóképen: Strasbourgi fészek, gólyával. Fotó: NHK)