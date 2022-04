„Az elmúlt években igyekeztünk a Bennett-kenguru-csapatunk létszámát növelni a korábbiakhoz képest”, adta hírül a Miskolci Állatkert. „Ennek érdekében Budapestről és Pécsről is érkezett hozzánk nőstény, tavaly pedig vérfrissítésként hímet is cseréltünk. A korábbi tenyészhímünk egészen Belgiumig utazott, a helyét pedig egy, a Nyíregyházi Állatparkból érkezett hím vette át. Az idei tavaszra kiderült, hogy érdemes volt újítani, hiszen négy nősténynek az erszényében is kölyök nevelkedik. Az egyik kölyök már elég fejlett ahhoz, hogy időnként el is hagyja biztonságot nyújtó rejtekét, kettő szintén gyakran kitekint a külvilágra. A negyedik erszényben még mi is csak sejtjük a kölyök jelenlétét annak mozgása alapján, de a gondozók egyelőre még nem látták”, számolt be róla az állatkert.

Hozzátették: a Bennett-kenguruk utódai nagyon fejletlenül, alig egy hónapos vemhesség után jönnek a világra. A kölyök ekkor bemászik anyja erszényébe, ahol hónapokig a kíváncsi szemek elől rejtve fejlődik. Öt-hat hónapos korában tekint ki először a nagyvilágra, de további 1-2 hónapra van szüksége, mire annyira megerősödik, hogy időnként már el is hagyja az erszény biztonságát.

Magányos állat

A Bennett-kenguru Tasmania egész területén és Ausztrália délkeleti partsávján, Queensland és Új-Dél-Wales államokban, az eukaliptuszerdőkben és a bozótos területeken fordul elő. A partoktól a hegyi erdőkig mindenütt megtalálható. Él a Bass-szoros szigetein is, de nem lehet tudni, melyeken őshonos, és melyekre hurcolták be. A kenguru túlnyomórészt magányos, de csapatban is él, ha elegendő élelmet, vizet vagy menedéket talál. Ezekben a csapatokban hierarchiát alakítanak ki.

Az újabb kutatások szerint a konfliktusokat a társas életmódú állatokhoz hasonlóan rendezik. Szürkületkor és hajnalban táplálkoznak, néha napközben is. Táplálékaik fűfélék, levelek és más lágy szárú növények.

(A borítóképen: Kenguruk a Miskolci Állatkertben. Fotó: Miskolci Állatkert)