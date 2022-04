A legkisebbektől a fel­nőttekig, a kezdőktől a ha­ladókig minden csoport valamennyi néptáncosa fellépett azon a gálán, amelyet a Szabad Szombat Táncegyüttes, valamint a Gyöngy­virág Néptáncegyüttes tartott Ózdon. Az Olvasó színházterme is zsúfolásig megtelt az eseményre, hiszen a pandémiás időszakot követően az érdeklődők és a hozzátartozók most lehettek ismét együtt.

A csoportok egyébként korábbra tervezték ezt a nagyszabású programot, a koronavírus-járvány miatt ez csak most valósulhatott meg.

Később, de megtartották

– Úgy terveztük, hogy a Szabad Szombat ötödik, a Gyöngy­virág tizenötödik évfordulóján tartjuk meg a közös gálánkat, de ennek már két éve – utalt az előzményekre Balog Zoltán, a Szabad Szombat Táncegyüttes elnöke. – Kicsit előre haladt az idő, ennek ellenére valamennyi tagunk hatalmas lelkesedéssel és odaadással készült erre az estére. Mindenki nagyon várta már, hogy ismét a színpadon állhasson, és megmutathassa magát a közönség számára. Nagyjából három-négy hónapot készültünk intenzíven, nagyon sok munkát tettünk bele a felkészülésbe. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy az utánpótlás biztosítva látszik. Rengeteg gyerek jár hozzánk és a Gyöngyvirághoz, ami azt mutatja, hogy a néptánc iránti érdeklődés egyáltalán nem csökkent az elmúlt időszakban.

Ezt az Együtt címet viselő gálaműsor is egyértelműen alátámasztotta. Egymás után léptek fel a különböző korosztályok, csoportok, amelyek nemcsak külön-külön, hanem közösen is szerepeltek a színpadon. Az est folyamán több mint hatvan táncos produkcióját láthatta a közönség.

Különböző tájegységek

Megjelentek különböző táj­egységek jellegzetes motívumai, rendkívül széles repertoárral dolgoztak az ózdiak. A Szabad Szombat Táncegyüttes tagjaitól többek között szatmári, hortobágyi és kalotaszegi táncokat láthattak. A Gyöngyvirág Néptáncegyüttes fiataljai pedig gyermekjátékokat, lakodalmast és jókai táncokat vonultattak fel. Az est során egyébként különlegesebb, modern feldolgozású koreográfiák, valamint a Dobroda Zenekar önálló játéka is helyet kapott. A fináléban természetesen már közösen hazai, gömöri lépésekkel koronázták meg a gálát.

– A néptánc nemcsak az egyesület, hanem a családom életét és az enyémet is meghatározza – tette hozzá köszöntőjében Győrffy Katalin, a Gyöngyvirág Néptánc Egyesület elnöke és művészeti vezetője. – Több mint másfél évtizede létezünk, dolgozunk, folyamatosan fejlődünk. Ehhez elengedhetetlen a családi támogatás, a hozzánk járó gyerekek aktivitása, a szülők segítsége, és természetesen a zenészek munkája is. Mindenkinek hálás vagyok, hogy idáig eljutottunk, és bízunk benne, hogy a mostani csak egy fontos állomás az életünkben.

Figyelnek a gyerekekre

A gálaműsorral kapcsolatban az is nehézséget jelentett, hogy a tagok több mint fele más városban tanul, illetve dolgozik, ezért a próbák összehangolása volt az egyik legfontosabb feladat. A gálaműsor azonban megerősítette a tagokat és vezetőket, hogy a néptáncnak nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van a városban.

– Igyekszünk továbbadni a hagyományokat, mindazt az örökséget, amit elődeinktől kaptunk – fogalmazott Balog Zoltán. – A gyerkőcök többségéből még nem tudjuk, mi lesz. Velük kapcsolatban az a lényeges, hogy mozogjanak és megszeressék a hagyományőrzés különböző fajtáit, aztán majd néhány év múlva kiderül, hogy merre veszik az irányt. Éppen ezért a próbákat igyekszünk mindig érdekessé, játékossá tenni, és arra is figyelünk, hogy egy kis csibészségre is jusson idő. Ha fennmarad a kíváncsiságuk, akkor később jó eséllyel lesz belőlük néptáncos is.

(A borítóképen: Előadás a gálán)