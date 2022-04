Csak két ügyes kéz, néhány kifújt tojáshéj, olvasztott méhviasz és némi festék kell ahhoz, hogy megszülessenek az apró csodák húsvétra. Nagy érdeklődés mellett zajlott a gömöri hímestojás-írózás kedden Tarcalon a putnoki Gömöri Múzeum munkatársa, Zsuponyóné Ujváry Mária muzeológus, népi iparművész vezetésével.



Egyre többen otthon is



– Óránként jöttek a csoportok, főleg diákok, de idősebbek is. Nagy volt az érdeklődés a kézműves tojásírózás iránt, és mindenki nagyon örült az elkészült munkájának. Úgy látom, hogy egyre többen csinálják otthon is, így húsvét előtt sokan megpróbálkoznak vele, különösen, ahol gyerekek is vannak a családban – mondta Zsuponyóné Ujváry Mária, akitől azt is megtudtuk, hogy a gömöri írózás egy különleges technika, amit olvasztott viasszal és vékony pálcikával, régebben gyufaszállal, fogpiszkálóval végeznek. A művelet során a viaszos írópálcikával rajzolják fel a tojásra a kívánt mintázatot, amely az egyszerűtől a művésziig sokféle lehet. A megírózott tojáshéjat aztán festékbe mártva készül el a hímes tojás, amelyet a festék a viaszos részeken nem színez meg, ezért gyönyörűen kiemelkednek a viasszal rajzolt minták. A rádermedt viasz vastagsága miatt térben is. A gömöri hímes tojáson gyakori minta a rozmaringág, a levél, a különböző virágok és a nap.

– Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lehető legtöbb helyre eljusson a tojásfestés és az ezzel összefüggő hagyományok ápolása – tette hozzá.



(A borítóképen: Nagy volt az érdeklődés a kézműves tojásírózás iránt)