A Felzárkózó települések programban érintett két csereháti falucskában, Fulókércsen és Csenyétén lépett fel április 8-án, pénteken a Simorág TánCirkusz társulat. Ezúttal a Ma No mese - manómese című többszereplős, élőzenés darabjukat mutatták be. Délelőtt Fulókércsen a Művelődési Házban óvodások és kisiskolások élvezhették az előadást, délután pedig Csenyétén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Biztos Kezdet Gyerekházának udvarán találkozhattak a helyi gyerekek a művészekkel - tájékoztatta lapunkat Murányi Norbert, a programot helyben megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálat vidékfejlesztési menedzsere.

A társulat tagjai számára a mélyszegénységben élő gyermekekhez való eljutás személyes értékrendből fakad, önként vállalt misszió. Az ország leghátrányosabb helyzetű településein szervezett előadásaikat saját nyertes pályázataikból finanszírozzák - tudtuk meg Simor Ágnes társulatvezetőtől, aki a darabok rendezője és szövegírója is egyben. Az itt élő gyermekek sajnos igen ritkán vagy egyáltalán nem jutnak el színházba. A kulturális esélyegyenlőtlenség leküzdésének egyik eszköze lehet az, ha a produkciókat hozzuk el a csereháti falvakba, együttműködve a helyi partnerekkel - tette hozzá. Csenyétére két év alatt immár harmadik alkalommal jöttek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghívására, Fulókércsen pedig másodszor léptek fel.

Saját történet

Egy-egy településen minden alkalommal más-más produkciót mutatnak be a repertoárból. Ágnest és csapatát jó érzéssel tölti el, hogy a csenyétei és fulókércsi gyerekek már ismerik, kedvelik és vissza is várják őket, küldetéstudatukat ez is nagyban erősíti.

A Simorág TánCirkusz most bemutatott Ma No mese című darabja saját történet, mely merít a rendező által feltérképezett manós és koboldos mesék világából. A verses szövegekre épülő darabban a színház, a cirkusz és a bábszínház formanyelve ötvöződik sajátosan. Akrobatikus elemek és zsonglőrmutatványok mellett élő zenei kíséret is fokozza az élményt. Vázsonyi János jazz-zenész, amikor éppen nem a társulattal lép fel, önállóan vagy különböző formációk tagjaként ad koncerteket rangos fővárosi és Balaton-felvidéki helyszíneken. Megyénkben Tállyán, a Kerekdomb Fesztiválon találkozhatott már vele a műfajt kedvelő közönség - meséli érdekességképpen az előadások helyi szervezője.

(A borítóképen: Csenyétére két év alatt már harmadszor jött a Simorág TánCirkusz társulat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghívására. Fotó: Murányi Norbert)