Az erdei kupaktanács címmel mesekönyvet jelentettek meg a Kazincbarcikán székelő Kazinci Klub alkotói óvodás és kisiskolás gyerekek számára.

A több mesét tartalmazó kötet kerettörténete egy tábor a jó tündérnél, ahol öt kis­állat nyaralt együtt.

Az állatkák a könyv íróit szimbolizálják: Ani a pillangó, Lia a süni, Misi a hős szarvas, Szerafina a mókuslány, Tilla a farkas.

– A kötet szerzőivel a battonyai összművészeti alkotótáborban töltöttünk el együtt időt. Nagyon jól éreztük magunkat, mert csupa szív emberek gyűltek össze. Néhányan pont közös szobában aludtunk, ahol összebarátkoztunk. Sokan nemcsak írással, hanem képzőművészettel is foglalkoznak – mesélte Angáné Nagy Anita, a mesekönyv egyik írója.

Olvasásra ösztönöz

Ő több éve foglalkozik hobbiból meseírással.

– Bükkábrányi alkotótársnőmmel, Bubrik Zseraldinával beszélgettünk róla, hogy készülhetne egy közös mesekönyv, ami éppen a táborozásunkról szólhatna. Így született meg a kötet. Mind az öt szerző írt egy mesét, amihez Zseraldina illusztrációkat készített. Akárcsak állatalakos portréinkhoz, amelyeket különböző színekkel jelöltünk. Az enyém a rózsaszín pillangó. Rengetegen eljöttek a miskolci és kazincbarcikai kötetbemutatókra, de még most indult el a könyv útja. Személy szerint engem P. Dányi Gabriella költő, író, a Kazinci Klub titkára, a kötet másik szerzője ösztönzött a meseírásra. Egy kiállításmegnyitón találkoztunk, és felfigyelt rá, hogy választékos szókincsem van. Azóta, ha mélyebb benyomás ér valamiről, általában írok róla egy mesét. Szeretem csinálni, jó egy kicsit elbújni a fantázia világában. A Kazinci Klub közössége folyamatosan biztat és szakmailag is támogat. Saját kötetem Maciszerelem címmel másfél éve jelent meg. Nagyfiaim is büszkék rám. Két keresztfiam viszont olvasótáborom korcsoportjába tartozik, és élvezettel lapozgatják meséskönyveimet. Nem titkolt szándékom, hogy a mai gyerekeket rászoktassam az olvasásra – osztotta meg Anita.

(A borítóképen: Angáné Nagy Anita Az erdei kupaktanács című kötettel)