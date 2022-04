Híres kreativitásáról a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub, és a körülmények is adottak hozzá, hogy egy kis szépséget csempésszenek saját városrészükbe. A nagy ünnepek mindig jó apropót adnak számukra, hogy feldíszítsék klubhelyiségük udvarát és a látványosságot megnyissák a nagyközönség felé is. Idén húsvétkor saját készítésű festett tojásokkal, papírnyulakkal és gobelin ablak-, illetve kézműves asztali díszekkel ékesítették környezetüket.

Maguk csináltak mindent

– Minden dísz, ami itt látható, saját készítésű, nem a boltban vásároltuk meg. Némelyiket tavalyról mentettük át. Kertünk középpontjában egy doboz áll, amelybe most nyuszifészket rendeztünk be, karácsonykor pedig betlehemmé szoktuk átalakítani – mutatta be Greutter Zoltánné Anna, a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub vezetője. – Az ablakokba gobelintojásokat akasztottunk, amik szintén egyik klubtársunk munkái. A bokrok egy részét pedig nyúllá formáltuk át. A húsvéti előkészületeknek éppen a közösségi kreatívkodás a lényege, amibe a klubtagok közel fele bekapcsolódott. Ehhez hétfő délután a Tompa Mihály könyvtárban kaptunk helyet és alapanyagokat, amellyel együttműködési megállapodásunk van. Vízhatlan festéket használtunk, úgyhogy egy gyenge eső nem fog megártani a díszítésnek, amit a napokban még kicsit csinosítunk majd.

Bárki megtekintheti

Mivel Martinkertvárosban nincsen se kultúrház, se nagyobb vendéglátóhely, ezért feladatuknak tekintik, hogy valamit tegyenek a helyi lakosokért.