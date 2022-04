A Miskolci Állatkertben nemcsak nagy testű, látványos állatokkal, hanem kisebb termetű, érdekes fajokkal is találkozhatnak. Az Afrika-ház terráriumaiban különféle gerinctelenek, hüllők és kisemlősök is élnek. Legújabb lakóként érkezett ide egy kis csapat sokcsíkos fűegér. A három állat, egy hím és két nőstény, Németországból, a Hallei Állatkertből költözött Miskolcra. Az állatkert dolgozói bíznak benne, hogy az egerek szaporodni fognak, és így hamarosan népes család fogadja majd az érdeklődőket. A fűegerek kedvelt terráriumi állatok is, azonban a társállattartók körében és az állatkertekben az Észak-Afrikában honos faj, az északi fűegér a leginkább elterjedt. A Miskolci Állatkertbe most érkezett állatok a Szaharától délre, Kelet- és Közép-Afrikában élő sokcsíkos fűegerek, melyek ritkábban láthatók fogságban.

Rejtély

Ezeknek a 40-60 gramm testtömegű kis rágcsálóknak csíkos a szőrzetük, amely kiváló rejtőzködést biztosít számukra a szavannai, magas fűben. Nappal aktívak, éjszaka többnyire a más állatfajok által készített föld alatti üregekbe vonulnak vissza. Fűszálakból és levelekből építenek fészket, a nőstények itt hozzák világra utódaikat, egyszerre 4-5 kölyköt, akik gyorsan fejlődnek, 5 hónapos korukra már ivaréretté válnak. Habár a fűegerek szállítása látszólag nem bonyolult feladat, a kis állatkák mégis megizzasztották még a nemzetközi szállításban nagy rutinnal bíró állatszállítót is. Két egér ugyanis igazi szabadulóművésznek bizonyult, akik a Németországból Magyarországig tartó út során valahogyan kibújtak a ládájukból. Mivel a műanyag ládát a szállítók teljesen körbetekerték ragasztószalaggal, és azon sehol nem látszódott sérülés, így a mai napig rejtély, hogyan tudtak megszökni a találékony rágcsálók. Miután a dobozok kiürítésekor az állatokat sehol nem találták, a szállító jármű és teljes rakományának átvizsgálását követően sikerült rábukkanni az elrejtőzött állatokra. A kis szökevények szerencsére jó egészségben vészelték át a különös kalandot, számolt be a megpróbáltatásokról a Miskolci Állatkert.

(A borítóképen: Kevés állatkertben látható fűegér)