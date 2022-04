Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megalakulása alkalmából minden évben nagy figyelmet vonzó esemény április 7-e, az egészség világnapja, amely jó lehetőség számunkra is, hogy szétnézzünk a saját házunk táján, mennyire is élünk egészségesen otthonunkban. Az LG összegyűjtött három olyan tippet, amit az otthoni elektronikus eszközeink és háztartási gépeink használata során érdemes figyelembe venni, ha egy kicsit egészségtudatosabban szeretnénk élni.

Kíméljük a szemünket



Az LG legutóbbi országos felmérése szerint a magyarok 80 százaléka mindennap leül a televízió elé. A tévézés ugyanakkor – különösen az esti, éjszakai órákban – érzékenyen befolyásolhatja a minőségi alvással töltött óráink számát, így közvetve próbára teheti fizikai egészségünket.

A túl sok képernyőidő ugyanis nem csak az agyunkat nem hagyja kikapcsolni, de a televízióból érkező kék fény gátolhatja az alváshoz elengedhetetlen melatonintermelést a szervezetünkben. Ez rövid távon többek közt fáradékonyságot és fejfájást okozhat, de hosszabb távon más egészségügyi kockázatok is jelentkezhetnek. Érdemes ezért csökkenteni a használati időt, vagy bizonyos időközönként pihentetni a szemünket. Ha azonban nem akarunk lemondani az esti tartalomfogyasztásról, bizonyos kijelzőtípusok – például az OLED – bizonyítottan kíméletesebbek a szemnek.

Szintén az LG kutatása szerint a válaszadók közel 40 százaléka csak napi egyszer, vagy egyáltalán nem tudatosan szellőztet otthonában.

Szellőztessünk sokat



Pedig egyes ártalmas légszennyező anyagok bizonyos esetekben magasabb koncentrációban lehetnek jelen beltérben, mint odakint, vagyis a kinti levegő sokszor tisztább lehet, mint amit bent belélegzünk. Ráadásul amellett, hogy a kintről bejövő szenynyezőanyagok nyilvánvalóan rontják a beltéri levegőminőséget, többek közt a főzés, a gyertyák, füstölők használata, a tisztítószerek, a lakástextíliák és a számítógépek által kibocsátott káros vegyi anyagok is csak tetézik a helyzetet.

Minél kisebb a lakásunk, annál hamarabb elhasználódik a levegő, így érdemes a lehető legtöbbet szellőztetni. Emellett jelentősen javíthat a légáramlás minőségén egy légtisztító, amely kiszűri a finom, apró porszemcséket és polleneket a levegőből. Egyes típusok ráadásul a háztartási környezetben gyakran megjelenő ártalmas gázokat is képesek eltüntetni. Ha már a különböző szennyeződésekről volt szó, nem mehetünk el szó nélkül a ruhánkra rakódott szennyeződések mellett sem.

Mossunk gőzzel



Az LG felmérése szerint a magyarok mintegy 60 százaléka 40 fokon tisztítja a mosógépbe helyezett textíliákat. Minél alacsonyabb hőmérsékletet használunk, annál kíméletesebb a készülék a ruháinkkal. A gyakori mosás azonban nemcsak a kórokozók mennyiségét képes csökkenteni, hanem sajnos a ruháink élettartamára is kedvezőtlenül hat. Ennek fényében is jól jön, ha a mosógépünk rendelkezik úgynevezett gőzfunkcióval. Az LG Steam-technológia képes eltávolítani a ruhákra rakódott allergéneket, például az allergiát vagy a légzőszervi panaszokat okozó poratkákat, miközben a gőz jótékony tulajdonságának köszönhetően kíméletes a textíliákkal. A bőrbarát technológia a természetes tiszta gőz erejét használja a textíliák öblítésére a vegyszeres öblítők helyett, ami különösen fontos a kisbabák és érzékeny bőrűek ruháinak kezelésénél.

(A borítóképen: A túl sok képernyőidő nem hagyja kikapcsolni az agyat)