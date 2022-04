„Hat krimi után egyszerűen úgy éreztem, itt az idő a változtatásra. Egyébként is szeretek új műfajokat kipróbálni, de itt további motivációt jelentett, hogy a tizenéves fiam, Ádám számára folyamatosan kerestünk jó olvasnivalót. Így egy idő után adta magát, hogy írjak egy olyan regényt, ami az ő korosztályának való” – fogalmazott Greta May, alias Kecskés Nikoletta, amikor arról kérdeztük, mi vitte arra, hogy krimi helyett – Kapj el! – ezúttal ifjúsági regényt vessen papírra.

„Bár a Kapj el! főszereplője a 12 éves Dominika, valójában egy vagány társaság kalandjairól szól a könyv – foglalta össze az írónő. – Az első oldalak írásakor még csak az ötlet volt meg a fejemben egy lányról, aki szürkének érzi magát, szeretne végre a menők közé tartozni, ezért kitalál magáról és a családjáról egy izgalmas hazugságot. Aztán munka közben alakult a folytatás, ráadásul Ádám minden új fejezetet elolvasott. Gyakran sürgetett, hogy írjam már a következő részt, mert kíváncsi, mi történik a szereplőkkel.”

Kihívásokkal teli a gyerekvilág

Amikor azt kérdeztük az írónőtől, hogy vezették-e a tollát személyes élmények az íráskor, azt válaszolta, hogy nem igazán, hiszen elég nehéz párhuzamot vonni a gyerekkora és a mostani gyerekek világa között.

„Azt látom, hogy a mai kamaszok sokkal görcsösebben küzdenek a közösség elfogadásáért, sokkal több kihívásnak vannak kitéve. A média, a közösségi oldalak mesterséges valósága nagy nyomásként nehezedik rájuk, ezért megkülönböztetett figyelmet igényelnek. Meg kell érteniük, hogy nem hihetnek a mesterségesen felturbózott látszatnak, nem lehetnek irreális elvárásaik magukkal kapcsolatban. Hogy a külsőségeknél fontosabbak az emberi kapcsolatok és értékek, a bajtársiasság, az őszinteség, a barátság – de persze, itt adódik a kérdés, hogy hol a határ, mit szabad megtenni barátságból a másikért. Meddig szabad elmenni azért, hogy népszerűek legyünk egy társaságban?”

Maga a könyv – mint megtapasztalhattuk – egy izgalmas történet kapcsán vet fel olyan kérdéseket, amik a kiskamaszok mindennapjait érintik, és amiket olvasás után érdemes lenne egy felnőttnek – szülőnek, tanárnak – is átbeszélni a gyerekkel. „Könnyebb ugyanis úgy szóba hozni fontos témákat, hogy nem prédikációnak tűnik, nem általánosságban példálózunk – mert ebből a gyerek bizonyos kor felett sajnos csak annyit hall, hogy »blablabla«. Ha viszont egy olyan sztorihoz kapcsolódunk, ami lekötötte és érdekelte, úgy könnyebben alkot a témáról véleményt, és mi is el tudjuk mondani neki a sajátunkat – magyarázta az írónő. – Ezért aztán az volt a célom, hogy »szórakoztatva elgondolkodtassak«. Ne legyen szájbarágós a tanulság, lehessen nevetni vagy épp picit borzongani a történet közben, mégis közben megfogalmazódjon a tizenéves olvasó fejében: »Ezt vajon jól csinálta Dominika? Jól reagáltak a felnőttek? Most vajon kinek volt igaza?« A Kapj el! ugyanakkor egy kedves történet, ami bármilyen korban élvezhető, ezért mindenki bátran fogjon bele, akár a gyermekével együtt. Sőt, etika- vagy osztályfőnöki órán is érdekes és hasznos program lehet egy osztály számára, hiszen érdekes és fontos beszélgetésekre ad alkalmat.”

(A borítóképen: Greta May most visszaalakult Kecskés Nikolettává)