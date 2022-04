A következő hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének, vagy ahogy a népköltészetből ismerjük, csalogánynak az éneke. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden év áprilisában és májusában országszerte Fülemülék éjszakája programokkal várja az érdeklődőket, hogy megismertesse a fajt. Miskolctapolcán madárhanghallgatásra, gyűrűzésre és odútelepítésre hívja a madárbarátokat és a kezdő madarászokat a Bükki Helyi Csoport május 13-án, pénteken. A csapat este fél 6-kor találkozik a barlangfürdő előtti sétányon. Távcsővel, fényképezőgéppel érdemes készülni.

Belesnek a fészkekbe

– A miskolctapolcai parkban a madarak sokkal közelebb merészkednek az emberekhez, mint az erdőben, és kényelmesebben meg tudjuk figyelni őket, ezért itt kezdjük a találkozót. Egy-egy odút levéve, ha szerencsénk van, megnézhetjük a tojásokat vagy a már kikelt fiókákat is – mondta Somoskői Péter, az MME Bükki Helyi Csoportjának alelnöke. – A parkon belül aszfaltozott úton haladunk, ahol akár még babakocsival és kerekesszékkel is velünk tarthatnak. Miután egy órás körsétát tettünk itt, átmegyünk a közeli kőbányához. Ez már kicsit göröngyösebb, kavicsosabb terep, de összességében egy-két kilométert megyünk a teljes program alatt. A bányában estefelé megszólalnak a fülemülék, és még sötétedés után is énekelnek. Ez a kis méretű rigóféle nem az egyszerű barna tollazata, hanem csodálatos hangja miatt vált kedveltté a madarászok körében. A viszonylag elterjedt, rovarevő, vonuló madarunk a sűrű bozótban él, és ennek rejtekében a földre fészkel. A bokrok elé hálókat feszítünk majd ki, és ha fogunk fülemülét, akkor meggyűrűzzük. A gyűrűzött madarak által ma már viszonylag sokat tudunk a faj életmódjáról.



(A borítóképen: A csalogányok éneke elbűvöli hallgatóit)