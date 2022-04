A Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány 26 bentlakásos intézményében mára több mint kétezer-ötszáz gyermekről gondoskodnak. A nagyszabású, keresztény értékeken alapuló gyermekmentő misszió hozzájárul a békés együttéléshez Erdélyben.

Új szemléletet teremtő misszió

„Csaba testvér a vasfüggöny leomlásakor kezdte papi szolgálatát. Az immáron több mint három évtizedes humanitárius tevékenységével lebontotta a Kelet-Közép-Európában élő nemzetiségek közti falakat, amivel egyszerre példaként és jó gyakorlatként is szolgál az egész emberiség számára – írja közösségi oldalán prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. – Az elmúlt évtizedekben egy, az ideológiákon és a politikai érdekeken is felülemelkedő gyermekmentő programot hozott létre. Böjte Csaba filozófiája az, hogy olyan keresztény alapvetéseket vezetett be a nevelésbe, amelyek túlmutatnak a kulturális különbségeken és a történelmi ellentéteken. Missziójával új szemléletet teremtett, amely a békés együttélésre sarkallja az ott élőket. A megmentett emberéletek mérhető eredményeként és munkája gyümölcseként megérdemelné a Nobel-békedíjat!”

A Nobel-békedíj egyike a hat Nobel-díjnak, amely ­Alfred Nobel svéd feltaláló és iparmágnás hagyatéka. Amíg a többi Nobel-díjat Stockholmban, addig a Nobel-békedíjat Norvégia fővárosában, Oslóban adják át, december 10-én egy személynek vagy egy szervezetnek – tudtuk meg a Nobel Alapítvány honlapjáról. A kitüntetett az lehet, aki a legtöbbet vagy a legkimagaslóbban tett a nemzetek barátságáért, a fegyveres erők csökkentéséért vagy békekongresszusok tartásáért. A jelöléseket az adott év január 31-ig fogadják, így Böjte Csaba jelölése 2023-ban kerülhet majd a bizottság asztalára. Többségi döntéssel októberben választják meg a díjazottat.

