A kórházban fekvő betegek számára az ünnepek mindig nehezebbek, mert sokszor a családjuktól elválasztva kell tölteniük ezeket a napokat. Ugyanakkor Jézus példája és egy kórházlelkész Krisztus szeretetét képviselő jelenléte is segíthet átvészelni ezt az időszakot.



A kereszten is bízott



– A nagyheti események arról szólnak, hogy a mi élettörténetünk és Jézus története találkozhat egymással. Ő a mi bűneinkért halt meg nagypénteken ártatlanul, hogy mi igazak lehessünk Isten előtt – mondta Kónya Ákos református kórházlelkész. – A keresztre feszítés borzalma leginkább egy nagyon súlyos balesetben összeroncsolódott sérült haláltusájához hasonlítható. Ehhez társult az a sebláz és vérfertőzés, amit a mérgező növényből készült töviskorona okozott. A halálraítéltek végül megfulladtak a kereszten. Viszont hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot, hogy Jézus nem fogadta el a fájdalomcsillapítást. Sőt a Megváltó akkor is bízott az Atyában, amikor bűneink miatt teljesen el volt tőle választva. Ebben más és több, isteni az Ő szenvedése, hiszen mi érezhetjük, hogy Isten ott van velünk a fájdalmunkban is. A húsvéti feltámadás pedig reménység számunkra, hogy Krisztus ma is él, akit akár a nyomorúságban is meg lehet találni.

A hit segíthet a betegségből való felépülésben, de a haldoklást szintén megkönnyítheti.

– Az istenhit elsődlegesen a betegséggel való megküzdésben segít. A hívő ember tudja, hogy Jézus már előtte ment a fájdalmak és elhagyatottság útján. Az ő szenvedéseiben megláthatjuk, hogy lehet méltósággal, a Teremtőre bízva szenvedni. Emellett Jézus gyógyított, amikor köztünk járt, és ma is gyógyít. Főleg mentális problémáknál tapasztaljuk, hogy a bűnbocsánat, a feloldozás és Isten jelenléte támogatja a felépülést. Tudományos kutatások bizonyították, hogy a hit gyakorlata és az imádság preventív erővel bírhat bizonyos betegségek kialakulásánál. A haldoklóknál mindig előkerül az Isten-kérdés, akkor is, ha valaki nem vallásgyakorló. Bár a hívő ember is átmehet ilyenkor félelmen, bizonytalanságon és kétségbeesésen. Ugyanakkor bízhat abban, hogy békesség várja odaát. Az is megnyugvást adhat, ha valaki a hozzá közel állókkal megbékélve tud elmenni – fejtette ki a lelkész.

Jézus példája a kórházlelkész számára is erőforrás a szolgálata során.

– Krisztus erejét, szeretetét, békességét igyekszem a beteg emberek felé közvetíteni, de ez csak úgy működik, hogyha én is folyamatosan kapcsolatban vagyok vele. Amikor beszélgetek egy beteggel, mindig lényeges, hogy megtapasztalja azt az empátiát és mellé állást, amit Jézustól tanultam. Azt szeretném továbbadni a betegek felé, hogy nincsenek egyedül. A Teremtő gondoskodik róluk, szereti őket, és neki el lehet mondani a kérdéseinket, kételyeinket, mint ahogy Jézus is elmondta az Atyának. Lehet hozzá imádkozni és választ kapni – sorolta Kónya Ákos.



(A borítóképen: Kónya Ákos számára Jézus példája erőforrás)