A szerencsés nyertesnek egymillió forintot hozó, „Húsvéti Milliók” címmel elindított vetélkedőnk márciustól április elejéig tartott, öt héten át. Az internetes játék során minden nap egy Húsvéti Milliók feliratú matricával megjelölt cikket kellett megtalálnia a játékosoknak a boon.hu címlapján. Ezután nem volt más dolguk, mint helyesen megválaszolni a cikkben található három kérdést. Aki aznap jól válaszolt, egy pontot kapott, amellyel máris esélye volt megnyerni a hetente megyénként egy nyertesnek kiosztott nettó százezer forintot. Azok a regisztrált vetélkedők, akik minden nap válaszoltak a kvízkérdésekre, eséllyel indultak a fődíjért is, az egymillió forintért.

Nyerni jó

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fődíj Szarvas Gyula Sándor játékosunk bankszámláján landolt.

– Szeretek játszani, nem először vettem részt hasonló vetélkedőben, de még sosem nyertem. Most sem számítottam rá, inkább csak a játék öröméért válaszoltam a kvízkérdésekre. Voltak számomra könnyű kérdések, de olyanok is, amelyeknek utána kellett néznem. Hitetlenkedve néztem az e-mailt, amelyben értesítettek arról, hogy én nyertem. Annyi helyről jönnek hamis, adathalász levelek, köztük olyanok is, amelyekben arról értesítenek a csalók, hogy nyertünk valamit, és amelyek veszélyére sokszor hívják fel a figyelmünket, hogy nem voltam biztos benne, hogy az értesítés valódi. Ezért azonnal leellenőriztem. És kiderült, hogy ez most igaz – mondta a nyertes. A játék előnyének nevezte, hogy teljesen online zajlott, nem kellett semmit beküldeni, postázni, így gyors és egyszerű volt.

– A boon.hu-n is többször játszottam már korábban, könnyű megnyitni, megválaszolni a kérdéseket, de szeretem az olyanokat is, amelyeknek utána kell járnom, mert az ember tudását fejlesztik. Korábban az Észak-Magyarország kivágós, felragasztós játékaiban is részt vettem, de sosem nyertem, sok ezer beküldő között nehéz nyerni. Ha ez nem velem történik, el sem hiszem. Mindig hitetlenkedve néztem, hogy hát igen, megint megnyerte valaki más, de, hogy én? Amikor kiderült, hogy most mégis én, átvillant az agyamon, hogy még sosem volt egymillió forint a kezemben. Semmiképpen nem fogjuk butaságokra költeni, éppen kisunokát várunk, így segíteni tudunk a gyerekeknek. Egy kisbaba sok kiadással jár. A nagy részét erre fogjuk felhasználni – osztotta meg velünk nyertesünk, Szarvas Gyula Sándor.

(A borítóképen: Szarvas Gyula Sándor többször vett már részt az Észak-Magyarország és a Borsod Online játékaiban. Most nyert is - egymillió forintot)