Nem önálló szervezetként működik a Mályi Modellező és Makettező Klub, hanem a Mályi Sport Egyesület keretein belül. Tavaly alakultak az önkormányzat és az egyesület segítségével, mely pénzügyi és eszköztámogatást is jelent – mondta el Hudák János, a klub vezetője. Ők nem ebben a kategóriában versenyeznek, amelynek most helyet adtak, de szívesen közreműködnek olyan esemény lebonyolításában, amely a modellezést népszerűsíti – tette hozzá. Náluk autósok, repülősök és hajósok is vannak, viszont az egyesületükben nem gyorsasági, hanem élethű hajómodellek készülnek, ezek az eredeti pontos másai. Természetesen ennek a kategóriának is vannak versenyzői.

Elektromotoros hajtással

A kétnapos verseny első napján az időjárási viszonyok nem voltak túl jók, így a versenyzők csak egy kört tudtak végig teljesíteni. A második napon pedig már néhány fővel kevesebben kezdték a megmérettetést, mert pár hajó megsérült vagy beázott, így nem tudták folytatni.

Ezúttal csak magyar modellezők voltak, ők azonban az ország minden tájáról. Máskor ilyen eseményeken a szlovák csapattal együtt szoktak részt venni, amely hasonló létszámmal rendelkezik a szekcióban. Most azonban betegség miatt távol maradtak a bajnokságtól – mondta Dánielfy Csaba, a NAVIGA Nemzetközi Hajómodellező Szövetség M szekciójának (elektromotoros hajtású hajók) vezetője. Hozzátette: a hajók többnyire egymással versenyeznek, de vannak technikai kategóriáik, F1, F3, ahol stopperórával mérik az időt, és gyorsasági, illetve ügyességi feladatokat teljesítenek időre. Mályiban egymás ellen versenyeztek, háromszög alakú pályán, kisebb és nagyobb kategóriákban. A bójákat kívülről kell megkerülni, és egymásnak képeznek akadályt, ahogyan minden gyorsasági sportban – ismertette a tudnivalókat a szekció vezetője. A cél, hogy a minél hosszabb távot minél rövidebb idő alatt teljesítsék a versenyzők. Alapvetően hat perc egy futam, a hatodik perc lejártakor a már megkezdett kör befejezhető, és úgy kapnak egy körszám- és időeredményt, majd ez adja a futam végeredményét, amelyből a rangsor kialakul. A bójahibázásokért kategóriától függően büntetés jár, idő- vagy körlevonás – tette hozzá a szakértő.

Suhannak a vízen

Ezek a hajók meglehetősen gyorsak, a kisebb testűek óránként 40 kilométeres sebességgel, a nagyobbak ideális körülmények között akár a 80-90-es tempóval is képesek haladni. Ez azért is izgalmas, mert ezt a gyorsaságot hatvan méteren belül kell elérniük. Amint az előző kanyarból kiérnek, az egyenes végére fel kell gyorsulniuk – emelte ki Dánielfy Csaba. A hajó kezelőjének technikásnak és rutinosnak kell lennie, hogy az irányítás tökéletesen menjen, ezért sok gyakorlat kell hozzá. Maga az M szekció nem túl népes Magyarországon, de így is volt közel harminc nevezője a versenynek, mely idén az első volt. A szakember azt tanácsolta azoknak, akik kacérkodnak a hajómodellezés és versenyzés gondolatával, hogy először a mini­kategóriával kezdjék, így a sikerélmény hamar elérkezhet.

Száznál több résztvevőt várnak

A legközelebbi esemény augusztusban lesz a Mályi Modellező és Makettező Klub közreműködésével, akkor létező hajótípusok kicsinyített másai, vagyis élethű modelljei versenyeznek majd a Mályi-tavon. Legalább 150 versenyzőre és 250 hajóra számítanak majd – hangsúlyozta Hudák János klubvezető. Hozzátette azt is, hogy akit érdekel a modellezés, és szeretne a klubhoz csatlakozni, azt várják nagy szeretettel köreikbe.

(A borítóképen: Dánielfy Csaba, a versenyre készülődve. Fotó: NHK)