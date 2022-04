– Leegyszerűsítve a reflexológia a talp egy meghatározott pontjának stimulálása, mellyel hatást gyakorlunk a ponthoz tartozó szervre. A pontok úgynevezett reflexzónatérkép alapján találhatóak meg – kezdte Csendi-Kiszela Enikő reflexológus a témával kapcsolatban.

Test, lélek és szellem



– Mélyebbre ásva nem kerülhető meg az a szemléletmód, amivel egy reflexológus-természetgyógyász szakembernek rendelkeznie kell. Az a holisztikus nézőpont, amivel az embert a test, lélek és szellem viszonylatában vizsgálja. Amennyiben ez a hármas egyensúlyban van, az az egészséges állapot. A környezetünk, a család, a munkahely, a felénk áramló információk, a gondolkodásmódunk, az érzelmeink mind-mind pozitív vagy éppen negatív hatással vannak arra, hogyan érezzük magunkat. Hat ránk a külvilág, mi visszahatunk, ki-ki a legjobb tudása szerint. Ezek a történések a sejtjeink szintjén is éreztetik a hatásukat, és ha kibillenünk az egyensúlyi állapotunkból, valami túl sok már, vagy éppen túl kevés, akkor az a szervi működésünkben problémát okozhat. Először csak kisebb eltérés, majd egyre nagyobb probléma jelentkezik, megjelenhet a betegség. Tehát amikor egy reflexológust felkeresünk, érdeklődni fog, kíváncsi lesz az életünkre, az életmódunkra, a körülményeinkre és persze a talpunkra – folytatta.

– Vannak szervek, amelyek hologramként tartalmazzák az egész szervezetre vonatkozó összes információt. Az egyik ilyen „hologram” a talpunk, tehát értő kezekben az összes testi jellemzőnket megmutatja. Vezérlőpultként jelzi, ha valahol probléma adódik a működésünkben, és mi vissza is tudunk jelezni, küldjük a segítő információt a sejteknek, a szerveknek, hogy ideje az öngyógyító folyamatokat beindítani. Tehát az információ oda-vissza áramlik a szerv és a hozzá tartozó talpi pont között. A talppont lerakódásokkal, elváltozásokkal jelzi az adott szerv állapotát, ami a kezelés során érzékeny, fájdalmas lehet. A pontok rendszeres kezelésével a lerakódások csökkennek, és ezzel párhuzamosan a szerv állapota javul, működése optimalizálódik. Szinte minden problémára alkalmazható, rövidebb a lista, hogy mikor nem. Kontraindikált például az életveszélyes, azonnali orvosi beavatkozást igénylő esetekben, vagy amikor a talp-láb valamilyen elváltozása, sebe miatt nem valósítható meg a kezelés, valamint sugár- és kemoterápia alatt. Illetve van pár olyan állapot, ami csak bizonyos feltételek és körülmények figyelembevételével, mérlegelésével kezelhető. A kezelés előtt erről tájékozódik a szakember, és ez alapján dönt annak elvégzéséről. Bármilyen korban alkalmazható, a kezelést mindig az életkori sajátosságokhoz igazítjuk – fogalmazott a szakember.

„Jól fáj”



– A kezelés egy állapotfelméréssel kezdődik, itt az alapos kikérdezés, a kórelőzmények és az orvosi dokumentáció megismerése után a talp zónái is terítékre kerülnek. Ezen információk birtokában meghatározható a terápia folyamata. A rendszeres kezelések tapasztalatai, a javasolt életmódbeli tanácsok és egyéb módszerek mind-mind dokumentálásra kerülnek. A talpon keresztüli kezelés nem csak kiegészítheti az orvosi terápiákat, de megelőző céllal is sokan veszik igénybe. Naponta tapasztaljuk, hogy a talp már a probléma megjelenése előtt jelzi, ha kibillentünk az egyensúlyi állapotunkból. Minden eset, probléma más és más. Nincs két egyforma kezelés és két egyforma javulás sem. Mindig figyelembe kell venni, hogy mi a kiinduló állapot, mióta áll fenn a probléma, és mi az, amit a kezelt személy hajlandó hozzátenni a saját gyógyulásához. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, a betegség kialakulásáért és a gyógyulásért is felelősek vagyunk. A kezelések történhetnek hetente többször, heti, havi rendszerességgel, ez minden körülmény figyelembevételével egyedileg határozható meg. Kényelmes, ülő helyzetben történik az eljárás. A probléma által indokolt, kezelendő talpi pontokat speciális masszázsfogásokkal a szükséges sorrendben, ideig és erősséggel kezeljük, közben figyeljük a visszajelzéseket. Az első alkalom „megilletődöttsége” után a következők már egy jól bevált koreográfia szerint, ismerősen valósulnak meg. Nem szándék a fájdalomokozás, de vannak pontok, amelyek kezelése nem kellemes. Ezt úgy szokták jellemezni, hogy „fáj, de olyan jól fáj”. Kezelésről kezelésre figyelemmel kísérhető, ahogy a pontok érzékenysége változik, és ezzel párhuzamosan a testi problémák is javulnak. Hatalmas öröm a páciens és a terapeuta számára is minden fájdalomcsökkenés, kisebb-nagyobb életminőség-javulás. A ­kezelések során azt is csodás látni, ahogy egyre ­egészségtudatosabbá válnak, amint megértik, hogy övék a felelősség a saját egészségükkel kapcsolatban – hangsúlyozta.

Megelőző céllal is



– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy különbséget kell tenni a talp, láb masszírozása és a reflexológiai kezelés között. Mindkét szakember a lábon dolgozik, de más céllal és más kompetenciával. A talpmasszőr a svédmasszázs fogásait alkalmazva lazítja a láb izmait, közérzetjavító, frissítő céllal. 1-2 napos, hetes képzéseken sajátítják el az alapvető ismereteket, a mai világ igényeihez igazítottan, akár online is. A reflexológus a talp kezelését más irányelvek alapján és más kezelési fogásokkal végzi, teszi ezt az orvosi terápia kiegészítéseként vagy megelőző céllal. Amennyiben az első vagy többszöri alkalom után úgy érezzük, hogy nem vagyunk összhangban, akkor nyugodtan mondjuk ezt meg, és keressünk másik szakembert. Ez egy kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolat kell hogy legyen, ennek során mi döntjük el, hogy kinek a segítségét kérjük, legfőképpen, mert legnagyobb kincsünkről, az egészségünkről van szó. Reméljük, egyre elfogadottabb és elismertebb része lesz ez a szakmacsoport az egészségügynek. 1999 óta minden év szeptemberének utolsó teljes hete a nemzetközi reflexológiai hét, ilyenkor világszerte népszerűsítő rendezvényeken lehet megismerkedni ezzel a terápiával – foglalta össze Csendi-Kiszela Enikő.

(A borítóképen: Csendi-Kiszela Enikő szerint talpunk az összes testi jellemzőnket megmutatja)