A mai Földes-esten mutatkoznak be a gimnázium legtehetségesebb diákjai a Miskolci Nemzeti Színházban.

Az előadás színes és színvonalas lesz, az előadó-művészetek minden ágából láthat a közönség produkciókat.

– A Földes-est több évtizedes hagyomány intézményünkben – mondta lapunknak Fazekas Róbert, a gimnázium intézményvezetője. – Az estet a Földes Kulturális Nap előzte meg, ahol sokféle kategóriában mutatták meg tehetségüket a diákok. Itt nemcsak művészeti ágakban indulhattak, hanem tudományos téren is bizonyíthattak. A mai est a kulturális nap ünnepélyes lezárása. Most csak az előadó-művészeti kategóriák tehetségei lépnek színpadra, azok, akik arany minősítést kaptak, és néhányan azok közül, akiket a zsűri ezüst minősítéssel díjazott. Lesznek zenei produkciók, közöttük egyéni és csoportos fellépők, a közönség hallhat majd verset, prózát, láthat színdarabokat. A tánckategórián belül előadnak a tanulók néptáncot, balettet és többféle modern táncot. A Földes-est minden évben kiváló hangulatú, hiszen a műsorszámokban megjelenik a diákhumor, és a fiatalok igyekeznek professzionálisan bemutatni műsorszámukat – fogalmazott az intézményvezető.

Elmondta, nagyon sok diákjuk már a gimnáziumi évek előtt járt különböző művészeti iskolákba, zeneiskolába, táncművészeti iskolába. Most az ott tanultakat kibővítve, átdolgozva, osztálytársakkal, barátokkal mutatják be.

– Bár iskolánk tagozatai a reál tárgyakat kedvelő diákokat várják, de épp ezért tanulóink érzékenyek és nyitottak a művészetekre is. A kétféle érdeklődési kör kiválóan kiegészíti egymást. Nem véletlen, hogy sokféle előadó-művészeti ág és stílus jelenik meg ma este a színpadon. A Földesnek hosszú évtizedek óta van énekkara. Annak idején és is tagja voltam a gimnázium énekkarának, Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium mai igazgatója állt mellettem, akkor még diáktársamként. A kórus repertoárjában megtalálhatók a klasszikus kórusművek, de a modernebb, könnyűzenei feldolgozások is, ahogy a kor és a gyerekek igényei változnak. Iskolánknak van saját zenekara is. Bármilyen hangszeren játszó diák a tagja lehet, és olyan darabokat játszanak el, amiket az adott hangszereken együtt elő tudnak adni. Természetesen van diákszínjátszó körünk is, az ő produkciójuk is látható lesz ma este – sorolta Fazekas Róbert. Megtudtuk, ebben az évben Pólik Magdolna, dr. Vékony Katalin, Túróczyné Bényei Szilvia és Petrány Mihály pedagógusok szerkesztették és rendezték a műsort. A rendezvényt pedig a „Komplex tehetséggondozás a Földes Ferenc Gimnáziumban” című pályázat és a Korszerű Iskoláért Alapítvány támogatta.



(A borítóképen: Jelenet a Földes Kulturális Napról)